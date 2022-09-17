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Боруссия М – РБ Лейпциг 3:0. Холодный душ для Марко Розе
Бывшая команда Розе разобрала "быков" на запчасти
Фото: Gladbach, Twitter
Бундеслига, 7-й тур
Менхенгладбах, "Боруссия Парк"
"Боруссия М" – "РБ Лейпциг" 3:0
Голы: Хофманн 10, 35, Бенсебаини 53
"Боруссия М": Зоммер – Скалли, Фридрих, Эльведи, Бенсебайни – Коне, Вайнгль – Хофманн (Лайнер, 90+1), Крамер, Штиндль (Вольф, 82, Херрман, 86) – Тюрам
"РБ Лейпциг": Гулачи – Хенрикс (Новоа, 80), Орбан, Гвардиол, Раум – Кампль, Хайдара (Шлагер, 46) – Нкунку, Форсберг (Вернер, 46), Собослаи – Силва (Поульсен, 67)
Предупреждения: Вайгль 52, Штиндль 66 – Кампль 25, Хенрикс 66
"Боруссия" Менхенгладбах напрочь уничтожила приятное впечатление от первых недель работы Розе в "РБ Лейпциге". 46-летний специалист в своём дебютном матче у руля команды из родного города привёл "красных быков" к впечатляющему разгрому над Дортмундом (3:0), который был переигран за счёт качественного прессинга и стремительных атак. Неплохо РБ держался и с "Реалом" посредине недели.
Но вот другая бывшая команда была куда менее приветлива в отношении своего экс-коуча, в отличии от своих тёзок. Менхенгладбах очень мощно начал игру, справедливо поведя в счёте уже в дебюте. "Боруссия" в очередной раз продемонстрировала свою силу на стандартах, параллельно подчеркнув проблемы соперника в этой области. После пары опасных корнеров атака "Боруссии" продолжилась, Скалли хитро прокинул мяч мимо Раума, навесил на Тюрама, и после сейва от вратаря Хофманн добил мяч в пустые ворота.
Эта четвёрка продолжила играть важную роль и далее. Скалли подстраховал линию обороны после редкого прорыва Нкунку, после чего хозяева забили во второй раз. Снова угловой, на этот раз у ворот Менхенгладбаха. Вновь ошибка Раума, которого в центре поля обокрал Тюрам. Француз снова помог отличиться Хофманну, вовремя отдав единственному немецкому сборнику "Боруссии" на ход, и Йонас оформил дубль.
Идентичным образом Хофманн мог оформить хет-трик после перерыва, но вскоре вместо него отличился Бенсебайни. Снова затяжная атака после углового, Шлагер задерживается у ворот, и Бенсебайни после классного навеса Штиндля эффектно перебросил Гулачи парашютом. Очередном шедевр от алжирца.
Во втором тайме уже "РБ Лейпциг" больше владел мячом, но опасность при этом продолжала сохраняться у ворот Гулачи. Хофманн упустил ещё один выход сам на сам перед финальным свистком, уставший Тюрам бесчисленное количество раз как танк пёр на ворота соперника, но свой мяч так и не нашёл. 3:0.
"Боруссия" была лучше соперника в разных игровых сценариях. Как в позиционных атаках, так и на контратаках, ну и само собой стандартах. При довольно смелой манере игры, включая высокую линию обороны, Гладбах был надёжен в обороне, а в редкие моменты провалов выручал блестящий Ян Зоммер. Очень оптимистичный матч "Боруссии" перед паузой на сборные. Ждём их подъёма в турнирной таблице перед чемпионатом мира. Также мы увидели настоящее лицо "РБ Лейпциг". Розе не маг и не мог мигом решить все проблемы "красных быков". А это хорошая новость как минимум для "Шахтёра".
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