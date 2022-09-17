Бавария не смогла забить в Бундеслиге впервые за 1,5 года. Нагельсманн нервно ответил на вопрос о центрфорварде

"Бавария" всухую проиграла "Аусбургу" в матче седьмого раунда Бундеслиги. Мюнхенцы впервые с февраля 2020 года не забили в чемпионате Германии.

Последний раз соперником, который оставил свои ворота на замке в поединке против "Баварии" во внутреннем первенстве стал "РБ Лейпциг". Тогда встреча завершилась со счетом 0:0 на "Альянце Арене". После этого мюнхенцы сыграли 52 матча, забив в каждом из них – всего 154 гола.

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн очень нервно ответил на вопрос, скучает ли он по чистому центрфорварду: