  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария не смогла забить в Бундеслиге впервые за 1,5 года. Нагельсманн нервно ответил на вопрос о центрфорварде
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария не смогла забить в Бундеслиге впервые за 1,5 года. Нагельсманн нервно ответил на вопрос о центрфорварде

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Перервалась серия в 52 матча

Бавария не смогла забить в Бундеслиге впервые за 1,5 года. Нагельсманн нервно ответил на вопрос о центрфорварде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" всухую проиграла "Аусбургу" в матче седьмого раунда Бундеслиги. Мюнхенцы впервые с февраля 2020 года не забили в чемпионате Германии.

Последний раз соперником, который оставил свои ворота на замке в поединке против "Баварии" во внутреннем первенстве стал "РБ Лейпциг". Тогда встреча завершилась со счетом 0:0 на "Альянце Арене". После этого мюнхенцы сыграли 52 матча, забив в каждом из них – всего 154 гола.

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн очень нервно ответил на вопрос, скучает ли он по чистому центрфорварду:

“Что изменится, если я скажу “да” или “нет”? Если я скажу "нет", люди скажут, что он не хочет признавать проблему; если я скажу “да”, они скажут, что он скучает по Левандовскому. Сегодня у нас была чистая девятка на скамейке – Чупо-Мотинг, больше у нас нет другого классического нападающего”, - сказал Нагельсманн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
iMiaSanMia

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде