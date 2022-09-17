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Бавария не смогла забить в Бундеслиге впервые за 1,5 года. Нагельсманн нервно ответил на вопрос о центрфорварде
Перервалась серия в 52 матча
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" всухую проиграла "Аусбургу" в матче седьмого раунда Бундеслиги. Мюнхенцы впервые с февраля 2020 года не забили в чемпионате Германии.
Последний раз соперником, который оставил свои ворота на замке в поединке против "Баварии" во внутреннем первенстве стал "РБ Лейпциг". Тогда встреча завершилась со счетом 0:0 на "Альянце Арене". После этого мюнхенцы сыграли 52 матча, забив в каждом из них – всего 154 гола.
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн очень нервно ответил на вопрос, скучает ли он по чистому центрфорварду:
“Что изменится, если я скажу “да” или “нет”? Если я скажу "нет", люди скажут, что он не хочет признавать проблему; если я скажу “да”, они скажут, что он скучает по Левандовскому. Сегодня у нас была чистая девятка на скамейке – Чупо-Мотинг, больше у нас нет другого классического нападающего”, - сказал Нагельсманн.
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