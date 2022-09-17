Бундеслига, 7-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм М – Фрайбург 20:30

Трансляция – Setanta Sports

Хоффенхайм

"Хоффенхайм" выдал один из лучших стартов в клубной истории, набрав 12 очков по итогам 6 туров. Были выездные поражения от обоих "Боруссий", а в остальном у команды Андре Брайтенрайтера полный порядок. Разгром "Майнца" (4:1) на прошлых выходных не только помог забыть о поражение в Дортмунде, но также стал 4-й игрой Зинсхайма в сезоне, когда они забивали 3 или больше голов.

Андрей Крамарич (2+2) заправляет игрой в атаке, но функции финишера возложены не только на хорвата. Нападение "Хоффенхайма" очень непредсказуемо, на ударной позиции может оказаться любой игрой, отсюда и 9 разных авторов голов в Бундеслиге.

В защите ярче всех о себе заявил экс-защитник "Ливерпуля" Озан Кабак. У турка уже 72 выигранных единоборства и 28 воздушных. Просто машина. В глубине Кабака вместе с проактивным Акпогумой страхует опытный Фогт. Отсюда и невероятный по меркам Бундеслиги один пропущенный в четырёх последних турах.

Фрайбург

"Фрайбург" тоже очень надёжен сзади. Четыре сухих матча в Бундеслиге – это не шутки. Команда Кристиана Штрайха и без того известна Германии как одна из самых отлаженных в игре без мяча, но приход Матиаса Гинтера вывел её на новый уровень, и позволив забыть об отъезде Нико Шлоттербека. Злой и умный Гинтер с фингалом под глазом олицетворяет стиль своей команды.

Шикарную форму на старте сезона демонстрирует Винченцо Грифо, забивший 3 гола и отдавший один ассист на старте сезона. К этому он прибавил дубль в ворота "Олимпиакоса" (3:0) посреди недели. Лукас Хефлер всё ещё травмирован, ровно как и Роланд Шаллаи, так что восстановление Рицу Доана очень важно. Японец получил ушиб в Лиге Европы в четверг. На острие должен сыграть Грегорич (3 мяча).

4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Статистика и факты

Кабак в топ-10 лиги по выигранным единоборствам (72) и выигранным единоборствам в воздухе (28)

"Хоффенхайм" лишь раз имел больше очков после 6 туров, чем сейчас (12 пунктов)

Брайтенрайтер никогда не уступал Штрайху в Бундеслиге (2 победы, 3 ничьи)

Больше "Фрайбурга" (xG 11.4) и "Хоффенхайма" (xG 10.7) в Бундеслиге создала только "Бавария"

Грифо в 10 матчах против "Хоффенхайма" имеет 4 гола и 5 ассистов

Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались 24 раза. У "Фрайбург" 8 побед, у "Хоффенхайма" – шесть. Ещё 10 встреч завершились вничью. "Фрайбург" выиграл 3 последних встречи в Зинсхайме, а также забивал в 18 последних поединках против данного соперника.

Ориентировочные составы

"Хоффенхайм": Бауманн – Кабак, Фогт, Акпогума – Сков, Прёмель, Гайгер, Анхелиньо – Баумгартнер – Крамарич, Рюттер

"Фрайбург": Флеккен – Сидилла, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештайн, Хефлер – Доан, Чжон, Грифо – Грегорич

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хоффенхайм – Фрайбург от UA-Футбол

"Хоффенхайм" прекрасен на старте сезона и выглядит предпочтительнее в этой паре. Но в том-то и суть "Фрайбурга", что они выжимают результат из ничего. Тем более опыт удачных выступлений в Зинсхайме есть. Ставка: Х2 на "Фрайбург" с коэффициентом в районе 1.71.