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Рурское дерби. Боруссия Д – Шальке 1:0. Видео голов и обзор матча

Германия
(1 голосов)

"Шершни" – лидеры чемпионата

Рурское дерби. Боруссия Д – Шальке 1:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера, 17 сентября, в Бундеслиге впервые за два последних сезона состоялось Рурское дерби. Между Дортмундом и Гельзенкирхеном всего 30 километров, так что борьба за первенство в регионе должна была быть очень горячей как на трибунах, так и на поле.

Значительное преимущество на протяжении всего матча имела именно "Боруссия", а во втором тайме она смогла ее реализовать в забитый мяч. “Шальке” не ответил почти ничем опасным.

"Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке" (Гельзенкирхен) 1:0

Гол: Юссуфа Мукоко 79

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Шальке (Гельзенкирхен)
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