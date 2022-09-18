Рурское дерби. Боруссия Д – Шальке 1:0. Видео голов и обзор матча

Вчера, 17 сентября, в Бундеслиге впервые за два последних сезона состоялось Рурское дерби. Между Дортмундом и Гельзенкирхеном всего 30 километров, так что борьба за первенство в регионе должна была быть очень горячей как на трибунах, так и на поле.

Значительное преимущество на протяжении всего матча имела именно "Боруссия", а во втором тайме она смогла ее реализовать в забитый мяч. “Шальке” не ответил почти ничем опасным.

"Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке" (Гельзенкирхен) 1:0

Гол: Юссуфа Мукоко 79