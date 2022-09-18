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Оливер Кан: Бавария полностью уверена в Нагельсманне и не рассматривает других тренеров
Немец продолжит работу на посту коуча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" не планирует увольнять Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера. Об этом сообщил генеральный директор клуба Оливер Кан:
"Сейчас мы не рассматриваем других тренеров. Мы полностью уверены в Юлиане.
Конечно, мы все недовольны, все в плохом настроении. Нам нужно вернуться на верный путь. Как только игра против "Леверкузена" снова начнется, мы должны будем выложиться на полную.
Посмотрим, какие рычаги нужно будет задействовать, чтобы быстро вернуться на победный путь в Бундеслиге", – сказал функционер.
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