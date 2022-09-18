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Игрок Униона вышел на поле впервые за 154 дня. В апреле у него нашли рак яичка

Германия
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Тимо Баумгартль успешно поборол болезнь

Игрок Униона вышел на поле впервые за 154 дня. В апреле у него нашли рак яичка

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Центральный защитник берлинского "Униона" Тимо Баумгартль сегодня вышел в стартовом составе команды на матч Бундеслиги против "Вольфсбурга". Для немца эта игра стала первой за 154 дня.

Причина этому – в конце апреля 2022 года у Баумгартля обнаружили злокачественную опухоль яичка. После этого Тимо сделали операцию, а также он прошел несколько курсов химиотерапии. К легким тренировкам игрок вернулся уже в начале августа.

Примечательно, что "Унион" поддержал игрока, продлив договор аренды с "ПСВ" на текущий сезон сразу после диагноза. На данный момент "Берлин" идет на первом месте в Бундеслиге с 15 очками.

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В статье: Унион (Берлин) Тимо Баумгартль
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