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Игрок Униона вышел на поле впервые за 154 дня. В апреле у него нашли рак яичка
Тимо Баумгартль успешно поборол болезнь
Фото: Getty Images
Центральный защитник берлинского "Униона" Тимо Баумгартль сегодня вышел в стартовом составе команды на матч Бундеслиги против "Вольфсбурга". Для немца эта игра стала первой за 154 дня.
Причина этому – в конце апреля 2022 года у Баумгартля обнаружили злокачественную опухоль яичка. После этого Тимо сделали операцию, а также он прошел несколько курсов химиотерапии. К легким тренировкам игрок вернулся уже в начале августа.
Примечательно, что "Унион" поддержал игрока, продлив договор аренды с "ПСВ" на текущий сезон сразу после диагноза. На данный момент "Берлин" идет на первом месте в Бундеслиге с 15 очками.
You love to see it ❤️ pic.twitter.com/p7izI43lBQ— 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 18, 2022
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