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Бундеслига. Унион выходит в лидеры после победы над волками
Удачная серия берлинцев продолжается
Фото: Getty/Boris Streubel
Бундеслига, 7-й тур
Берлин, ан дер Альтен Ферстерей
Унион – Вольфсбург 2:0
Голы: Сьебатшу 54, Беккер 77
Унион: Реннов – Баумгартль (Йеккель, 62), Кнохе, Лейте – Триммель, Шефер (Сегуин, 76), Хедира, Хаберер (Торсбю, 62), Гисельман – Беккер (Михель, 87), Сьебатшу (Беренс, 87)
Вольфсбург: Кастельс – Баку, Лакруа, ван де Вен, Отавио (Герхардт, 69) – Арнольд, Франьич (Паредес, 79) – Сванберг (Ф. Нмеча, 60), Брекало (Каминьский, 79) – Л. Нмеча, Вальдшмидт (Мармуш, 60)
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