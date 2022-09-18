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Бундеслига. Унион выходит в лидеры после победы над волками

Германия
(1 голосов)

Удачная серия берлинцев продолжается

Бундеслига. Унион выходит в лидеры после победы над волками

Фото: Getty/Boris Streubel

Новина українською

Бундеслига, 7-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Вольфсбург 2:0

Голы: Сьебатшу 54, Беккер 77

Унион: Реннов – Баумгартль (Йеккель, 62), Кнохе, Лейте – Триммель, Шефер (Сегуин, 76), Хедира, Хаберер (Торсбю, 62), Гисельман – Беккер (Михель, 87), Сьебатшу (Беренс, 87)

Вольфсбург: Кастельс – Баку, Лакруа, ван де Вен, Отавио (Герхардт, 69) – Арнольд, Франьич (Паредес, 79) – Сванберг (Ф. Нмеча, 60), Брекало (Каминьский, 79) – Л. Нмеча, Вальдшмидт (Мармуш, 60)

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В статье: Унион (Берлин) Вольфсбург
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