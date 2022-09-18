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Бундеслига. Бохум добыл первое очко в трагикомичном матче с Кёльном
Майна не позволил "несгибаемым" разжиться победой
Фото: VfL Bochum
Бундеслига, 7-й тур
Бохум, Воновия Рурштадион
Бохум – Кёльн 1:1
Голы: Шмитц 9 (автогол) – Майна 88
Бохум: Риман – Гамбоа (Янко, 83), Эрман (Машович, 83), Ордец (Ламбропулос, 90), Соарес – Лосилла, Остерхаге – Цоллер, Штегер, Холтманн (Осей-Туту, 46) – Хофман (Антви-Аджей, 79)
Кёльн: Швабе – Шмитц (Шиндлер, 63), Солдо, Хюберс, Хектор – Любичич (Дитц, 74), Скири – Тильман (Майна, 63), Дуда (Мартель, 63), Кайнц (Адамян, 74) – Тиггес
Предупреждение: Хюберс 68
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