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Бундеслига. Бохум добыл первое очко в трагикомичном матче с Кёльном

Германия
(1 голосов)

Майна не позволил "несгибаемым" разжиться победой

Бундеслига. Бохум добыл первое очко в трагикомичном матче с Кёльном

Фото: VfL Bochum

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Бундеслига, 7-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Кёльн 1:1

Голы: Шмитц 9 (автогол) – Майна 88

Бохум: Риман – Гамбоа (Янко, 83), Эрман (Машович, 83), Ордец (Ламбропулос, 90), Соарес – Лосилла, Остерхаге – Цоллер, Штегер, Холтманн (Осей-Туту, 46) – Хофман (Антви-Аджей, 79)

Кёльн: Швабе – Шмитц (Шиндлер, 63), Солдо, Хюберс, Хектор – Любичич (Дитц, 74), Скири – Тильман (Майна, 63), Дуда (Мартель, 63), Кайнц (Адамян, 74) – Тиггес

Предупреждение: Хюберс 68

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В статье: Бохум Кёльн
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