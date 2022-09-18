Бундеслига. Тихий бой Хоффенхайма и Фрайбурга

Бундеслига, 7-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Фрайбург 0:0

"Хоффенхайм": Бауманн – Кабак, Фогт, Акпогума – Кадержабек, Прёмель, Гайгер (Дамар, 64), Анхелиньо – Баумгартнер (Даббур, 64) – Крамарич (Руди, 81), Рюттер

"Фрайбург": Флеккен – Сидилла, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештайн, Хефлер – Доан (Шаде, 78), Кьерех (Чжон, 78), Грифо (Вайсхаупт, 78) – Грегорич (Петерсен, 85)

Предупреждения: Даббур 80 – Гюнтер 56, Гинтер 80

Две лучшие обороны Бундеслиги встретились лицом к лицу, чтобы нейтрализовать друг друга и уйти с поля без голов. Ни "Хоффенхайм", ни "Фрайбург" и близко не парковали автобусы, но их умение организовано обороняться превзошли атакующие порывы Крамарича, Грифо и остальных.

В придачу к классной игре без мяча каждой из сторон, впечатляли и вратари. Вратарь сборной Нидерландов Марк Флеккен в первом тайме отразил два удара Прёмеля с близкого расстояния, ставшего двумя опаснейшими моментами в матче. Его коллега Оливер Бауманн впечатлял акробатическими прыжками после дальних выстрелов.

Партнёры очень постарались, чтобы обеспечить киперу "Хоффенхайма" 100-й "сухарь" в его 400-м матче в Бундеслиге. Отметим, что 131 из этих матчей Бауманн провёл за "Фрайбург", успев поработать с Штрайхом в начале десятых.

Отмечаем ещё ряд впечатляющих оборонительных рекордов. "Фрайбург" уже более 5 часов не пропускает в первых таймах. У "Хоффенхайма" всего 2 пропущенных в 5 последних матчах.

Таким образом на международный перерыв "Фрайбург" уходит третьим, "Хоффенхайм" – четвёртым. "Баварию" оборонительные мастера оставили за пределами топ-4.