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Участие на ЧМ не под угрозой срыва. Названы сроки восстановления Ройса

Германия
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Травма хавбека оказалась не настолько серьезной

Участие на ЧМ не под угрозой срыва. Названы сроки восстановления Ройса

Reis

Новина українською

Полузащитник и капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс получил травму в матче 7-го тура Бундеслиги против "Шальке" (1:0). 33-летнего футболиста забрали с поля на носилках.

Спортивный директор "шмелей" Себастьян Кель сообщил новости о здоровье Ройса.

"Анализы, которые мы сделали в субботу, не показали перелома. Это повреждение боковых связок голеностопного сустава. Восстановление займет от 3 до 4 недель", - сказал Кель в воскресенье в интервью Sport 1.

Скорее всего, полузащитник успеет восстановиться к началу чемпионата мира-2022, который стартует 20 ноября в Катаре. Сборная Германии, за которую выступает Марко, сыграет в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Первый поединок подопечных Флика запланирован на 23 ноября.

В этом сезоне Ройс сыграл 10 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 4 результативные передачи.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс
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Источник:
bvb.de

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