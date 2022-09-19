Официально: Штутгарт подписал бывшего защитника Боруссии Д

"Штутгарт" объявил о трансфере бывшего защитника дортмундской "Боруссии" Дан-Акселя Загаду. Французский защитник поставил подпись под контрактом до 2026 года.

Клуб подписал его свободным агентом после окончания контракта с "Боруссией" этим летом.

✍️✔️Dan-Axel #Zagadou: „Ich bin sehr glücklich hier zu sein. Vielen Dank an die Verantwortlichen des VfB für das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen. Ich freue mich sehr darauf, schon bald mit meinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen.“#VfB https://t.co/QzoHmWHtX4 — VfB Stuttgart (@VfB) September 19, 2022

Загаду присоединился к дортмундцам в 2017 году, перейдя из молодежной команды "ПСЖ" на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Дан-Аксель провел за "Боруссию" 22 матча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего фуллбека в 9 миллионов евро.