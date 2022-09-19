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Официально: Штутгарт подписал бывшего защитника Боруссии Д

Германия
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Так и не реализовал свой потенциал в Дортмунде

Официально: Штутгарт подписал бывшего защитника Боруссии Д

Фото: https://twitter.com/VfB

Новина українською

"Штутгарт" объявил о трансфере бывшего защитника дортмундской "Боруссии" Дан-Акселя Загаду. Французский защитник поставил подпись под контрактом до 2026 года.

Клуб подписал его свободным агентом после окончания контракта с "Боруссией" этим летом.

Загаду присоединился к дортмундцам в 2017 году, перейдя из молодежной команды "ПСЖ" на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Дан-Аксель провел за "Боруссию" 22 матча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего фуллбека в 9 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Штутгарт Дан-Аксель Загаду
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