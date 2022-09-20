Бавария выдала худшую серию за 20 лет. Но рискует ли Нагельманн пойти по пути Тухеля и Тедеско?

На минувших выходных "Бавария" сенсационно уступила "Аугсбургу" (1:0), из-за чего ушла на международную паузу за пределами топ-4. Эта неудача стала четвёртой кряду на домашней арене - именно столько команда Нагельсманна не может победить в Бунделиге.

Такого не случалось с "рекордмайстром" с далёкого 2001-го года. А ноль напротив графы голов на "WWK Арене" означает, что впервые с февраля 2020-го "Бавария" не смогла забить в матче.

Такие показатели вызывают сомнения не только в концепции игры без номинальных нападающих, но и в эффективности работы Юлиана Нагельсманна в целом. На фоне синхронных увольнений Томаса Тухеля из "Челси" и Доменико Тедеско из "РБ Лейпциг" многие стали предрекать ту же судьбу и Нагельсманну, желая одним разом похоронить всю новую волну немецких лэптоп-тренеров.

Но на деле ничего не обещает Юлиану такое будущее, несмотря на очевидность некоторых проблем в коллективе. Трудности были неизбежны, но у Нагельсманна есть всё для их решения. Давайте проанализируем ряд факторов, которые обещают юному тренеру длительную карьеру в Мюнхене, и рассмотрим ряд вопросов, на которые ему уже удалось найти ответы, а на какие ещё предстоит.

Гарантии неприкосновенности

1. Салихамиджич

Приглашение Юлиана Нагельсманна на "Альянц Арену" было личной инициативой Хасана Салихамиджича. После удачного трансферного окна спортивный директор несколько укрепил свои позиции в клубе, получив продление до 2026 года. Но после 20 миллионов евро, выплаченных за коуча-вундеркинда "РБ Лейпцигу" прошлым летом, никто не станет скоропостижно прощаться с ним просто так.

И тем более этого не сделает Салихамиджич, не имеющий привычки признавать свои ошибки, даже если это решение впоследствии обернётся таковым. Салихамиджичу явно комфортно работать с послушным Нагельсманном, который не пытается бороться за власть в клубе и не пытается влиять на ключевые решения, как это делал Ханси Флик. Именно поэтому последнего без боя отпустили в сборную Германии.

2. Бундеслига никуда не денется

Промежуточное положение "Баварии" в чемпионате не может не вызывать некоторого опасения в клубе. Потеря салатницы недопустима и обязательно закончилась бы кадровой чисткой. Но реальность такова, что забрать у "рекордмайстра" 11-е чемпионство кряду банально некому. Для потери титула нужен не только аномально плохой результат Мюнхена, который смог бы гарантировать только Нико Ковач, но и прыжок выше головы от одного из конкурентов. А таковых на горизонте не видно.

Эдин Терзич может и общается с игроками лучше Нагельсманна, но к его квалификации есть немало вопросов. С ним дортмундская "Боруссия" на старте играет на порядок хуже "Баварии". "РБ Лейпциг" тоже в кризисе, только куда более затяжном. "Байер" выглядит откровенно разобранным. А "Фрайбург" с "Унионом" при всём своем великолепии на дистанции обязательно дадут заднюю. Шанс потягаться за титул в ближайшие годы был только у "Лейпцига" Нагельсманна, но Мюнхен в своей классической манере нанёс превентивный удар, и обезоружил конкурента, похитив их главное сокровище.

3. Успехи в Европе

Единственной реальной претензией к Нагельсманну по итогам его первого года работы в Мюнхене был ранний вылет из плей-офф Лиги Чемпионов. "Вильярреалу" удалось выбить одного из фаворитов на стадии 1/4 благодаря блестящему плану нейтрализации от Унаи Эмери. Но в новом сезоне "Бавария" более чем убедительно начала европейскую кампанию, несмотря на приличную конкуренцию.

"Бавария" убедительно выиграла оба матча группового этапа, по очереди разобравшись с "Интером" (0:2) и "Барселоной" (2:0). В обоих встречах блистал Лерой Сане, фактически организовавший 3 из 4 взятий ворот. С командой Хави Эрнандеса мюнхенцам было непросто, но им всё равно удалось заставить Левандовски соблюсти режим тишины, а изменения Нагельсманна в перерыве обеспечили итоговый результат. Самые трудные задачи Юлиану удалось решить, а значит не стоит зацикливаться на неудачах на внутренней арене.

4. Состав собран под Нагельсманна

В мире мало тренеров, которые бы с такой лёгкостью расстались с главной звездой команды, гарантирующую более 40 голов за сезон. Прощание с Левандовски развязало Юлиану Нагельсманну руки для экспериментов с игрой без чистых форвардов. Такой подход обеспечил ему успех в Лейпциге. 35-летний тренер сначала работал с нетипичными форвардами образца Тимо Вернера, а затем выдал лучший сезон в историии "красных быков" с ложной девяткой Форсбергом и столбом Юси Поульсеном.

Салихамиджич доверился видению тренера, и летом сформировал список покупок под предпочтения наставника. Мазрауи расширил возможности справа в защите, выступая более атакующей опцией в сравнении с Паваром. Была попсовая покупка де Лигта, которому будет непросто разбить основную пару Упамекано-Эрнандес. Но главное, что ни одного чистого форварда в команду брать не стали – только Садио Мане и молодой Тель. Из всех свободных на рынке тренеров только Тухель согласился бы на подобный ростер, но его умение раскрывать атакующих игроков после периода в "Челси" вызывает большие вопросы. А ещё Томас в Лондоне упрямо не доверял молодым игрокам, что подводит нас к следующему пункту.

5. Работа с молодёжью и развитие игроков

В чём нельзя никак упрекнуть Нагельсманна, так это за работу с молодёжью. Флик и близко не демонстрировал такого доверия к тому же Джамалу Мусиале, ставшего одним из ключевых игроков атаки команды. 19-летний АПЗ показывает абсолютно сумасшедшие цифры, а его принятие решений вышло на какой-то запредельный уровень для тинейджера.

17-летний Матис Тель уже забил парочку мячей, став самым молодым автором гола "Баварии" в истории. Ему Нагельсманн доверил даже выход в старте со "Штутгартом". Альфонсо Дэвис теперь не просто игрок с запредельной скоростью и выносливостью и страшная угроза 1 в 1. Канадец заметно прибавил в позиционном чутье, а его игра под давлением вышла на новый уровень – понимает, когда нужно протащить мяч самому, а когда просто обыграться с партнёром.

Упамекано всё ещё нестабилен, но в своём лучшем матче похож на одного из лучших ЦЗ мира. И отдельно нужно отметить Сане. Нагельсманн стал первым, кто на всю раскрыл его качества. За идеальной пластикой и техникой Юлиан увидел больше, чем просто вингера. А именно ему креатив и мышление десятки, а также убойное чувство пространства, обеспечившее его 3 мяча в ЛЧ. Лерой незаметно стал лидером группы атаки "Баварии", ради чего и покинул "Манчестер Сити" в своё время.

Озвученные выше аргументы должны обеспечить Юлиану Нагельсманну ещё не один успешный сезон в Мюнхене. Но к 35-летнему есть рядом вопросов, игнорирование которых может здорово навредить его наследию. Главная проблема заключается в коммуникации с игроками. К примеру, после ничьей со "Штутгартом" тренер в пух и прах раскритиковал своих подопечных, отказавшись разделить с ними вину за поражение – а там экспериментов от тренера хватало. Само собой, раздевалке это не понравилось.

Недостаток мотивации в последних турах Бундеслиги был виден невооружённым взглядом, хотя задача тут не из простых – сложно настроить команду, за плечами которой 10 побед в турнире кряду. Интеграция Садио Мане в состав – ещё одна непростая задача. Три гола в 7 стартовых турах нельзя назвать провальным стартом, но в последних матчах сенегалец постоянно оказывался в тени, не проявляя и половину своего класса.

Нагельсманн взял на себя большую ответственность, решив перекроить атаку под новый лад. Броуновское движение атакующего квартета имеет невероятный потенциал, но наладить его корректным образом займёт не одну неделю или месяц. Но даже на базовых настройках это уже доставляет массу проблем как конкурентам на внутренней арене, так и европейским топам. Пока что реальные трудности вызывают автобусы, которые стали парковать даже немецкие прессинг-машины.

Но даже в таком сценарии в последних матах "Бавария" показывала достаточное высокое качество игры и немало создавала, вскрывая низкие оборонительные блоки соперников. Хромала только реализация, а некоторым, как Мюллеру, по привычке мерещился Роберт Левандовски на дальней штанге. Но со временем это пройдёт, и тогда мы снова услышим о "фантастической четвёрке" Мюнхена, как было в первых турах, когда "Бавария" отгружала то шесть, то семь мячей своим соперникам.