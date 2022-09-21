Тухель хочет работать в Баварии. Контактов пока не было

Томас Тухель не хочет оставаться без работы и хотел бы работать в "Баварии", сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sport Bild. Тем не менее, в клубе доверяют Юлиану Нагельсманну.

Thomas Tuchel doesn't want to take a break from coaching and is very eager to taking over another team. The Bayern job is very attractive to him and he would accept a lower salary that in the Premier League. Nevertheless, there's no contact so far [@SPORTBILD] pic.twitter.com/65iaJIRw48 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 20, 2022

Сообщается, что Тухель готов пойти на снижение зарплаты, в сравнении с Премьер-лигой, ради новой работы.

Тем не менее, в клубе доверяют Юлиану и не хотят давать игрокам поводов для оправданий. Пока тема Тухеля лежит в стороне.

Напомним, что тема с увольнением Нагельсманна стала актуальна на фоне неубедительных выступлений "Баварии" в Бундеслиге. У команды 1 поражение и 3 ничьих в последних 4-х матчах.