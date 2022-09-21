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Тухель хочет работать в Баварии. Контактов пока не было

Германия
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Мог бы взять ЛЧ для мюнхенцев

Тухель хочет работать в Баварии. Контактов пока не было

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Томас Тухель не хочет оставаться без работы и хотел бы работать в "Баварии", сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sport Bild. Тем не менее, в клубе доверяют Юлиану Нагельсманну.

Сообщается, что Тухель готов пойти на снижение зарплаты, в сравнении с Премьер-лигой, ради новой работы.

Тем не менее, в клубе доверяют Юлиану и не хотят давать игрокам поводов для оправданий. Пока тема Тухеля лежит в стороне.

Напомним, что тема с увольнением Нагельсманна стала актуальна на фоне неубедительных выступлений "Баварии" в Бундеслиге. У команды 1 поражение и 3 ничьих в последних 4-х матчах.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Юлиан Нагельсманн
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