Тухель хочет работать в Баварии. Контактов пока не было

Томас Тухель не хочет оставаться без работы и хотел бы работать в "Баварии", сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sport Bild. Тем не менее, в клубе доверяют Юлиану Нагельсманну.

Thomas Tuchel doesn't want to take a break from coaching and is very eager to taking over another team. The Bayern job is very attractive to him and he would accept a lower salary that in the Premier League. Nevertheless, there's no contact so far [@SPORTBILD] pic.twitter.com/65iaJIRw48