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У полузащитника Герты выявили рак яичек

Германия
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У полузащитника Герты выявили рак яичек

Фото: twitter.com/HerthaBSC

Новина українською

У полузащитника "Герты" Жан-Поля Боэтиюса диагностировали рак яичек, сообщает клубный твиттер. Его прооперируют.

Нидерландскому футболисту 28 лет.

Прошлым летом аналогичный диагноз поставили новичку "Боруссии" Дортмунд Себастьену Аллеру.

В этом сезоне Боэтиюс провел за "Герту" 6 матчей и не отметился результативными действиями.

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В статье: Герта (Берлин) Жан-Поль Боэтиюс Себастьен Аллер
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