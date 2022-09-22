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У полузащитника Герты выявили рак яичек
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Фото: twitter.com/HerthaBSC
У полузащитника "Герты" Жан-Поля Боэтиюса диагностировали рак яичек, сообщает клубный твиттер. Его прооперируют.
Нидерландскому футболисту 28 лет.
Jean-Paul #Boëtius muss vorerst pausieren. Bei einer urologischen Untersuchung am Mittwoch wurde ein Tumor im Hoden diagnostiziert, der operativ entfernt werden muss. Sobald es neue Erkenntnisse gibt, werden wir euch informieren. Wir sind in Gedanken bei dir, Djanga! ????#HaHoHe pic.twitter.com/s680youkpv— Hertha BSC (@HerthaBSC) September 22, 2022
Прошлым летом аналогичный диагноз поставили новичку "Боруссии" Дортмунд Себастьену Аллеру.
В этом сезоне Боэтиюс провел за "Герту" 6 матчей и не отметился результативными действиями.
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