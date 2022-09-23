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Новый тренера для Ордеца. Экс-наставник Витесса возглавил Бохум

Германия
(1 голосов)

Команда является аутсайдером Бундеслиги

Новый тренера для Ордеца. Экс-наставник Витесса возглавил Бохум

Фото: vfl-bochum.de

Новина українською

Новым главным тренером "Бохума" стал Томас Леч, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

54-летний специалист заключил контракт с клубом сроком до лета 2024 года. На этой должности он сменил Томаса Райса, отправленного в отставку в начале сентября.

Немецкий тренер известен по работе в молодежной команде "Зальцбурга". Также он тренировал "Аустрию" и нидерландский "Витесс". Его дебют на посту наставника "Бохума" состоится 1 октября в выездном поединке против "Лейпцига".

Команда занимает последнее, 18-е место в Бундеслиге, имея в своем активе 1 балл. Отметим, что за немецкий клуб играет украинский защитник Иван Ордец - летом он приостановил контракт с московским "Динамо".

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В статье: Бохум (Германия)
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Источник:
vfl-bochum.de

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Комментарии (1)
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старий фан (Рівне)
23.09.2022 в 08:41
А навіщо нам новини про колаборантів?
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