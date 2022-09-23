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Новый тренера для Ордеца. Экс-наставник Витесса возглавил Бохум
Команда является аутсайдером Бундеслиги
Фото: vfl-bochum.de
Новым главным тренером "Бохума" стал Томас Леч, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
54-летний специалист заключил контракт с клубом сроком до лета 2024 года. На этой должности он сменил Томаса Райса, отправленного в отставку в начале сентября.
Немецкий тренер известен по работе в молодежной команде "Зальцбурга". Также он тренировал "Аустрию" и нидерландский "Витесс". Его дебют на посту наставника "Бохума" состоится 1 октября в выездном поединке против "Лейпцига".
Команда занимает последнее, 18-е место в Бундеслиге, имея в своем активе 1 балл. Отметим, что за немецкий клуб играет украинский защитник Иван Ордец - летом он приостановил контракт с московским "Динамо".
Thomas #Letsch wird neuer #meinVfL-Cheftrainer. Der 54-Jährige kommt von @MijnVitesse und wird ab Montag das Training anne Castroper leiten! pic.twitter.com/QEcapCXLjb— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) September 22, 2022
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