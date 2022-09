Бавария просит Кейна не продлевать контракт с Тоттенхэмом

"Бавария" предметно заинтересована в нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне, сообщает Bayern & Germany. 29-летнего англичанина просят дождаться предложения от мюнхенцев.

"Бавария" через окружение футболиста попросила его не продлевать контракт с "Тоттенхэмом". Кейна считают идеальным вариантом на роль чистого форварда в команде.

Bayern contacted Harry Kane's camp through an intermediary to ask the striker not to extend for now and wait for an offer from the club. The discussion over a #9 at Bayern is getting more concrete and Kane would be the ideal solution [Bayern-Insider, @altobelli13, @cfbayern] pic.twitter.com/r7mfWtFmtT