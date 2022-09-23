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Бавария просит Кейна не продлевать контракт с Тоттенхэмом
Игра без чистого центрфорварда не тянет?
Фото: twitter.com/SpursOfficial
"Бавария" предметно заинтересована в нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне, сообщает Bayern & Germany. 29-летнего англичанина просят дождаться предложения от мюнхенцев.
"Бавария" через окружение футболиста попросила его не продлевать контракт с "Тоттенхэмом". Кейна считают идеальным вариантом на роль чистого форварда в команде.
Bayern contacted Harry Kane's camp through an intermediary to ask the striker not to extend for now and wait for an offer from the club. The discussion over a #9 at Bayern is getting more concrete and Kane would be the ideal solution [Bayern-Insider, @altobelli13, @cfbayern] pic.twitter.com/r7mfWtFmtT— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 23, 2022
Отмечается, что в "Тоттенхэме" обеспокоены интересом "Баварии" к нападающему. "Шпоры" планируют подписать новый контракт с Кейном до чемпионата мира в Катаре.
Контракт Кейна с "Тоттенхэмом" рассчитан до лета 2024-го.
В этом сезоне Кейн провел за "Тоттенхэм" 9 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 90 миллионов евро.
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