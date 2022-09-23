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Бавария просит Кейна не продлевать контракт с Тоттенхэмом

Германия
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Игра без чистого центрфорварда не тянет?

Бавария просит Кейна не продлевать контракт с Тоттенхэмом

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

"Бавария" предметно заинтересована в нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне, сообщает Bayern & Germany. 29-летнего англичанина просят дождаться предложения от мюнхенцев.

"Бавария" через окружение футболиста попросила его не продлевать контракт с "Тоттенхэмом". Кейна считают идеальным вариантом на роль чистого форварда в команде.

Отмечается, что в "Тоттенхэме" обеспокоены интересом "Баварии" к нападающему. "Шпоры" планируют подписать новый контракт с Кейном до чемпионата мира в Катаре.

Контракт Кейна с "Тоттенхэмом" рассчитан до лета 2024-го.

В этом сезоне Кейн провел за "Тоттенхэм" 9 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 90 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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