Флик - после поражения от Венгрии: Лучше сейчас, чем на Чемпионате мира

Тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался после поражения от команды Венгрии со счетом 0:1.

"Это откровение для нас. Лучше сейчас, чем на чемпионате мира.

Мы играли очень плохо в первом тайме. Не действовали активно, не были уверены в себе и допускали слишком много простых ошибок.

Во втором тайме сыграли уже лучше, но не смогли создать достаточно голевых моментов", – сказал специалист.