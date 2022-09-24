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Флик - после поражения от Венгрии: Лучше сейчас, чем на Чемпионате мира
Тренер имеет время для работы над ошибками
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался после поражения от команды Венгрии со счетом 0:1.
"Это откровение для нас. Лучше сейчас, чем на чемпионате мира.
Мы играли очень плохо в первом тайме. Не действовали активно, не были уверены в себе и допускали слишком много простых ошибок.
Во втором тайме сыграли уже лучше, но не смогли создать достаточно голевых моментов", – сказал специалист.
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Источник:Сайт УЕФА
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