Клаудио Писарро провел последний матч в профессиональной карьере

Известный форвард бременского "Вердера" Клаудио Писарро провел последний матч в своей карьере. Сделал он это в виде трех таймов по 30 минут за разные команды.

Мини-турнир состоялся на стадионе "Везерштадион", который был заполнен под завязку.

"Вердер Бремен" 2:2 "Друзья Клаудио"

0-1 Клаудио Писарро (2')

"Друзья Клаудио" 4-4 "Легенды Баварии"

2-1 Клаудио Писарро (10')

3-3 Клаудио Писарро (23')

"Легенды Баварии" 2-2 "Вердер Бремен"

0-2 Клаудио Писарро (16')

Среди знаменитостей в матчах принимали участие Арьен Роббен и Йохан Микуд, известные люди кино и телевиденья, такие как ведущий Джоко Винтершайдт, игроки "Бундеслиги", такие как Никлас Фюлькруг из "Бремена" и Макси Эггештейн из "Фрайбурга", многочисленные друзья и товарищи перуанца.

После мини-турнира Писарро прокомментировал последний матч карьеры:

"Лучше и быть не могло – сегодня собрались зрители, все мои друзья на поле и на скамейке запасных, а также моя семья. Это был самый лучший конец моей карьеры. Я благодарю вас всех" - сказал он.