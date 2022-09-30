"Бавария" отвечает всем недоброжелателям, разгромив "Байер" после рестарта Бундеслиги. До перерыва на сборные мюнхенцы сенсационно шли за пределами топ-4, не сумев одержать победу в последних четырёх турах. Это породило массу критики в адрес "рекордмайстра", где-то даже заслуженную – хватало и сомнительных решений от Нагельсманна, и неубедительных перфомансов от ряда лидеров коллектива, вызывала вопросы и интеграция Садио Мане. Но с чем критики поспешили – так это с отправлением "Баварии" в кризис. Игрового кризиса у команды явно нет. И сегодня мюнхенцы это явственно продемонстрировали.

Приезд Леверкузена на "Альянц Арену" для гостей ничего хорошего не предвещал. Кто действительно находится в глубоком нокдауне со старта нового сезона, так это "фармацевты". Прошлогодний бронзовый призёр находится на третьем месте и в кампании 2022/23. Правда, на этот раз с конца. Одна победа в семи турах, присутствие в зоне вылета. И насмешка от спортдира Симона Рольфеса в виде аренды Каллума Хадсона-Одои и Адама Гложека – вот и всё усиление, которое получил Херардо Сеоане перед групповым этапом Лиги Чемпионов в отсутствии травмированного Флориана Виртца.

То ли от бессилия, то ли в желании поглумиться в ответ над работодателями, но сегодня Сеоане отправил в бой Хадсона-Одои в роли десятки. Жизнь (90 минут) показала, что это и вправду было лучшее решение. Каллум сумел отдать парочку качественных передач под удар на оперативном просторе. Тем не менее, деталь дико показательная – баланс утерян настолько, что перевод чистокровного вингера в центр служит лучшим из решений. Нагельсманн в свою очередь перестал валять дурака, и на матч завязал с восприятием Бундеслиги как полигона для обкатки экспериментальных идей, и местом, где можно наигрывать молодёжь и давать игровое время недавно вернувшимся из лазарета.

Хотя одна новая идея от молодого тренера была, но зато весьма здравая. Садио Мане сегодня действовал строго как левый инсайд, перестав блуждать по всей ширину поля, имитируя Роберта. И как результат – первый мяч на "Альянц Арене" и ещё один традиционно отменённый гол. Забитцер из-за хороший кондиций вышел в старте, а де Лигту доверили право сыграть в старте.

"Бавария" начала с места в карьер. Инсайды Сане и Мане, К̶л̶о̶д̶ ̶М̶о̶н̶е̶ Джамал Мусиала в роли свободного художника. При компьютерно точном подыгрыше от номинального форварда Томаса Мюллера это трио стало разрывать "Байер" с первых минут. Уже на третьей Мусиала остроумно отклеился от оппонента, прострелил на Сане, и Лерой открыл счёт в матче. Ещё через четверть часа Упамекано блестящей передачей через две линии обороны соперника нашёл Джамала, тот за мгновение прочёл эпизод, обыгрался с Мюллером, и в темп прицельно пробил в ближний угол. Не обошлось без ошибки Градецки, но исполнение всё равно мастерское. Под занавес тайма Мусиала после удачного контрпрессинга от "Баварии" ассистировал Мане, выдавшего гроссмейстерскую паузу перед ударом в нижний угол. 3:0 до перерыва.

Во второй половине "рекордмайстер" сбавил обороты. Но Мусиала всё равно успел ещё раз ассистировать Мане, правда гол пришлось отменить из-за нарушения от де Лигта. Напоследок отличился и теневой герой встречи Мюллер после катастрофического привоза от Градецкого. Именно вратарь соперника и ассистировал Томасу. У "Байера" за 90 минут отметить можно только самоотверженную работу Роберта Андриха в центре поля, добротный матч Эдмонда Тапсобы в защите. И говорящий сам за себя ноль в графе ударов по воротам от Патрика Шика. Поддержки чех сегодня просто не имел.

4:0. Сфокусированная, агрессивная, слаженная, не обременённая слишком авангардными идеями Нагельсманна "Бавария" сегодня вновь напомнила, что бесспорно находится в числе двух-трёх лучших команд мира. Это если кто вдруг забыл. Слухи о кризисе мюнхенцев, мягко говоря, преувеличены.

Бундеслига. 8-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Байер 4:0

Голы: Сане 3, Мусиала 17, Мане 39, Мюллер 84

Бавария: Нойер – Павар, Упамекано (Мазрауи, 81), де Лигт, Дэвис – Киммих, Забитцер (Горецка, 65) – Сане (Чупо-Мотинг, 74), Мусиала (Гравенберх, 81), Мане (Гнабри, 65) – Мюллер

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба, Баккер (Инкапье, 46) – Демирбай, Андрих – Фримпонг (Арангис, 46), Хадсон-Одои (Адли, 61), Диаби (Гложек, 74) – Шик (Азмун, 61)