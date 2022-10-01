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Перформанс Мусиалы. Видео голов и обзор матча Бавария - Байер 4:0

Германия
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Мюнхенцы поднимаются на вторую строчку таблицы, но все еще отстают от "Униона" на два очка

Перформанс Мусиалы. Видео голов и обзор матча Бавария - Байер 4:0

Фото: fcbayern.com / Автор невідомий

UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" до этого в последний раз побеждала в чемпионате Германии еще в августе. После этого последовала серия неудачных игр, которая стоила "рекордмастеру" потери первого места в таблице и критики в адрес Юлиана Нагельсманна. Но после международной паузы команда вернулась к привычным для себя результатам: "Бавария" разгромила "Байер", который этот сезон пока проваливает. Грандиозный перфоманс выдал 19-летний талант мюнхенцев Джамал Мусиала, принявший участие в трех голах своей команды до перерыва: однажды забил сам и дважды ассистировал партнерам.

Бундеслига. 8-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Байер 4:0
Голы: Сане 3, Мусиала 17, Мане 39, Мюллер 84

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В статье: Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен)
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