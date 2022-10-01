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Перформанс Мусиалы. Видео голов и обзор матча Бавария - Байер 4:0
Мюнхенцы поднимаются на вторую строчку таблицы, но все еще отстают от "Униона" на два очка
Фото: fcbayern.com / Автор невідомий
Мюнхенская "Бавария" до этого в последний раз побеждала в чемпионате Германии еще в августе. После этого последовала серия неудачных игр, которая стоила "рекордмастеру" потери первого места в таблице и критики в адрес Юлиана Нагельсманна. Но после международной паузы команда вернулась к привычным для себя результатам: "Бавария" разгромила "Байер", который этот сезон пока проваливает. Грандиозный перфоманс выдал 19-летний талант мюнхенцев Джамал Мусиала, принявший участие в трех голах своей команды до перерыва: однажды забил сам и дважды ассистировал партнерам.
Бундеслига. 8-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Байер 4:0
Голы: Сане 3, Мусиала 17, Мане 39, Мюллер 84
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