Сразу два ключевые игроки Баварии заразились на коронавирус

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер и опорник Йозуа Киммих в субботу сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Отмечается, что Мюллер и Киммих не имеют симптомов болезни. Тем не менее, какое-то время футболисты проведут в домашней изоляции.

В пятницу вечером "Бавария" разгромила на своём поле "Байер" со счётом 4:0. Томас Мюллер стал автором одного из голов. Теперь мюнхенцы готовятся к игре Лиги чемпионов против "Виктории" из Пльзени, в котором оба игрока не помогут клубу.