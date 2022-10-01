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Сразу два ключевые игроки Баварии заразились на коронавирус
Тренеру придется искать замену
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер и опорник Йозуа Киммих в субботу сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Отмечается, что Мюллер и Киммих не имеют симптомов болезни. Тем не менее, какое-то время футболисты проведут в домашней изоляции.
В пятницу вечером "Бавария" разгромила на своём поле "Байер" со счётом 4:0. Томас Мюллер стал автором одного из голов. Теперь мюнхенцы готовятся к игре Лиги чемпионов против "Виктории" из Пльзени, в котором оба игрока не помогут клубу.
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