Кёльн - Боруссия Дортмунд 3:2. Провал шмелей. Видео обзор матча

В рамках 8-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" проиграла "Кёльну". "Шмели" первыми открыли счет, но во втором тайме "козлы" трижды расписались в воротах соперника. Это поражение стало для подопечных Эдина Терзича третьим в этом сезоне Бундеслиги, но несмотря на это, "Боруссия" всего лишь на два очка отстает от первого "Униона".

Кёльн, Рейн Энегри

Кёльн – Боруссия Дортмунд 3:2

Голы: Кайнц 53, Тиггес 56, Любичич 71 – Брандт 31, Шмитц 78 (аг)