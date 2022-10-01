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Кёльн - Боруссия Дортмунд 3:2. Провал шмелей. Видео обзор матча
Первыми забили, но проиграли
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В рамках 8-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" проиграла "Кёльну". "Шмели" первыми открыли счет, но во втором тайме "козлы" трижды расписались в воротах соперника. Это поражение стало для подопечных Эдина Терзича третьим в этом сезоне Бундеслиги, но несмотря на это, "Боруссия" всего лишь на два очка отстает от первого "Униона".
Кёльн, Рейн Энегри
Голы: Кайнц 53, Тиггес 56, Любичич 71 – Брандт 31, Шмитц 78 (аг)
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