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Бундеслига. Лукебакио продлил беспроигрышную серию Герты

Германия
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Ничья в Берлине

Бундеслига. Лукебакио продлил беспроигрышную серию Герты

Фото: Hertha BSC

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 8-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Хоффенхайм 1:1

Голы: Лукебакио 37 – Крамарич 25

Герта: Кристенсен – Платтенхардт, Кемпф, Уремович (Рохель, 46), Кенни – Сердар (Рихтер, 72), Шуньич, Тузар – Эджуке, Канга (Зельке, 72), Лукебакио (Боатенг, 83)

Хоффенхайм: Бауманн – Нсоки (Акпогума, 81), Фогт, Кабак – Анхелиньо (Сков, 81), Баумгартнер (Ларсен, 81), Гайгер (Штиллер, 63), Прёмель, Кадержабек – Даббур (Рюттер, 61), Крамарич

Предупреждения: Сердар 22, Шуньич 29 – Гайгер 29

Гол Андрея Крамарича в юбилейном 200-м матче в Бундеслиге не помог "Хоффенхайму" одолеть "Герту". 3-й гол Дони Лукебакио позволил берлинцам добыть ничью, и продлить беспроигрышную серию в чемпионате до трёх туров.

У хозяев быть отличный шанс отличиться в дебютные 10 минут, но Уилфред Канга зарядил выше ворот, ворвавшись в штрафную с левого полуфланга. "Хоффенхайм" медленно вошёл в игру, но вскоре ответил на это умным розыгрышом углового, закончившегося опасным ударом Крамарича. Хорват тоже ударил выше ворот.

Вскоре Крамарич исправил ошибку. Андрей вовремя подоспел на добивание после удара Озана Кабака с очередного стандарта, и открыл счёт в поединке. "Хоффенхайм" снова замедлился и явно собирался уйти на перерыв с минимальным перевесом, но собственная же ошибка возобновила паритет на табло. Анхелиньо неряшливо исполнил вынос, мяч подобрал Эджуке, прострелил на Лукебакио, не оставившего шансов Бауманну. 1:1.

После перерыва только "Хоффенхайм" реально претендовал на победу. Кристоф Баумгартнер в начале тайма нагло прорвался в штрафную Кристенсена, но исполнил неудачный удар рядом со штангой. Убийственный шанс выйти вперёд в конце упустил всё тот же Баумгартнер, снова пульнув рядом со штангой. Хозяева ответили эффектным ударом Лукебакио через себя, но на этом всё.

1:1. Такой результат позволил "Герте" оторваться от зоны вылета на два пункта, в то время как "Хоффенхайм" остаётся в трёх очках от вершины.

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В статье: Герта (Берлин) Хоффенхайм (Зинсхайм)
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