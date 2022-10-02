Бундеслига. Аугсбург героически выгрызает 3 очка в Гельзенкирхене

Бундеслига, 8-й тур

Гельзенкирхен, Вельтинс

Шальке – Аугсбург 2:3

Голы: Теродде 33, Краус 63 – Демирович 9, 21, Хан 77



Шальке: Шволов – Матричани (Айдын, 67), ван ден Берг (Граймль, 53), Йосида, Аувеян (Мор, 81) – Краус, Флик – Дрекслер (Караман, 80), Бюльтер (Саласар, 46) – Польтер, Теродде

Аугсбург: Гикевич – Гумны, Бауэр, Гауэлеу, Яго – Груэсо, Реджбечай – Хан, Демирович (Педерсен, 84) – Нидерлехнер (Йенсен 72), Бериша

Предупреждения: Бюльтер 34, Теродде 34 – Бауэр 30, Бериша 34, Нидерлехнер 71, Гумны 73, Демирович 74

Удаление: Бериша 70 (вторая жёлтая)

Аутсайдеры чемпионата "Шальке" и "Аугсбург" выдали невероятный по драматизму поединок, увенчавший собой 8-й тур Бундеслиги. Гельзенкирхенцам хватило воли отыграть два мяча, и в момент, когда всё было на их стороне, вплоть до удаления в составе гостей, "Аугсбург" неожиданно вернулся в игру, и забрал все три очка. В таких играх и решается, кому предстоит остаться в элите, а кому её покинуть.

"Аугсбург" ужасно стартовал в новом сезоне, долго шёл в зоне вылета, и до сегодняшнего матча не мог разразиться более, чем одним голом. Но в последние недели команда Энрико Массена ожила, выдала пару побед кряду, включая дуэль с "Баварией", а в этот вечер и вовсе продлила удачную серию аж до трёх побед кряду.

Удачный дебют, казалось, обязан был гарантировать итоговый успех гостей. Эрмедин Демирович оформил первый дубль в своей немецкой карьере за первые 20 минут встречи. Сначала нанёс хитрый обводящий удар из под защитника после навеса с фланга, а потом в одно касание завершил контратаку, воспользовавшись удобной передачей Андре Хана.

Но хозяева и не думали сдаваться. Теродде отыграл один ещё до перерыва. Форвард умело примял мяч на подступах в штрафной, отпасовал Дрекслеру, и после обратной передачи спокойно пробил по пустым воротам. Дрекслер ассистировал и во втором тайме, когда помогал Тому Краусу возобновить паритет. Правдда, ключевую роль сыграл рикошет от Гумны.

Вслед за этим у гостей начали сдавать нервы. Жёлтые сыпались одна за другой, и в конце концов своё второе предупреждение поймал Мергим Бериша, оставивший "Аугсбург" вдесятером. Героический камбек, поддержка родных трибун, а теперь и численное большинство. У "Шальке" были на руках все козыри. Но Андре Хану было на них плевать. 32-летний ветеран головой замкнул навес Гумны с фланга, и принёс гостям чистые три очка в копилку.

Огромное разочарование для "Шальке". Но для них это должно стать уроком. Их оборона в эпизодах с первым и третьим голом была похожа на решето из третьей лиги. Но никак не на оборону элиты. А "Аугсбург" обладает таким характером, что за каждый провал наказывает сполна, хоть сами гости не то, чтобы впечатляли в атаке. 2:3.