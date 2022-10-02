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Два лидера Баварии сдали позитивные тесты на коронавирус
Киммих и Мюллер уже изолированы
Фото: From Bavarian Football Works
Мюнхенская "Бавария" объявила о том, что два лидера команды – Йозуа Киммих и Томас Мюллер – сдали положительные тесты на коронавирус. Пресс-служба клуба сообщила, что оба игрока уже изолированы.
Ни у одного из футболистов не проявляются симптомы болезни. Оба сыграли вчера против леверкузенского "Байера", Томас Мюллер забил единственный гол в матче.
Следующие матчи "Баварии": дома против "Виктории Пльзень" в Лиге Чемпионов и против "Боруссии Дортмунд" в гостях. На данный момент "Мюнхен" идет на третьем месте в Бундеслиге, впереди – "Унион" и "Фрайбург".
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