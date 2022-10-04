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Тухель отказался возглавлять Байер. Команда идет на 17-м месте

Германия
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Не его уровень

Тухель отказался возглавлять Байер. Команда идет на 17-м месте

Фото: twitter.com/TTuchelofficial

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Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель отказал "Байеру" в предложении возглавить клуб, сообщает Goal со ссылкой на Sport1.

"Леверкузенцы" ищут менеджера в связи с неудовлетворительными результаты команды в последнее время.

За 8 туров Бундеслиги "Байер" набрал всего 5 очков и занимает 17-е место.

"Байер" играет с "Порту" (0:0, перерыв).

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В статье: Байер (Леверкузен) Томас Тухель
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Источник:
goal.com

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