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Тухель отказался возглавлять Байер. Команда идет на 17-м месте
Не его уровень
Фото: twitter.com/TTuchelofficial
Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель отказал "Байеру" в предложении возглавить клуб, сообщает Goal со ссылкой на Sport1.
"Леверкузенцы" ищут менеджера в связи с неудовлетворительными результаты команды в последнее время.
За 8 туров Бундеслиги "Байер" набрал всего 5 очков и занимает 17-е место.
"Байер" играет с "Порту" (0:0, перерыв).
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Источник:goal.com
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