Хаби Алонсо – новый главный тренер Байера

"Байер" объявил о назначении нового главного тренера – Хаби Алонсо. Бывший полузащитник подписал полноценный контракт до 2024-го года.

"Леверкузенцы" также объявили об увольнении Херардо Сеоане, который возглавлял клуб с 2021-го года.

До этого Хаби с 2019-го по 2022-ой возглавлял "Реал Сосьедад".

"Я знаю "Леверкузен" как отличный клуб еще со времен моего пребывания в Германии. У "Байера" всегда были отличные игроки, и в нынешнем составе я вижу много качественных футболистов.

В ходе моих бесед с клубом быстро стало ясно, что, несмотря на текущую сложную ситуацию, у нас есть принципиальные и амбициозные цели, к которым мы продолжаем стремиться. Эта задача меня очень волнует, и я уверен, что мы справимся с ней", – сказал Алонсо.