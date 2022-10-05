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Хаби Алонсо – новый главный тренер Байера

Германия
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Прошлый уволен из-за неудовлетворительных результатов

Хаби Алонсо – новый главный тренер Байера

Фото: bayer04.de

Новина українською

"Байер" объявил о назначении нового главного тренера – Хаби Алонсо. Бывший полузащитник подписал полноценный контракт до 2024-го года.

"Леверкузенцы" также объявили об увольнении Херардо Сеоане, который возглавлял клуб с 2021-го года.

До этого Хаби с 2019-го по 2022-ой возглавлял "Реал Сосьедад".

"Я знаю "Леверкузен" как отличный клуб еще со времен моего пребывания в Германии. У "Байера" всегда были отличные игроки, и в нынешнем составе я вижу много качественных футболистов.

В ходе моих бесед с клубом быстро стало ясно, что, несмотря на текущую сложную ситуацию, у нас есть принципиальные и амбициозные цели, к которым мы продолжаем стремиться. Эта задача меня очень волнует, и я уверен, что мы справимся с ней", – сказал Алонсо.

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В статье: Хаби Алонсо Байер (Леверкузен) Херардо Сеоане
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Источник:
bayer04.de

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