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Хаби Алонсо – новый главный тренер Байера
Прошлый уволен из-за неудовлетворительных результатов
Фото: bayer04.de
"Байер" объявил о назначении нового главного тренера – Хаби Алонсо. Бывший полузащитник подписал полноценный контракт до 2024-го года.
"Леверкузенцы" также объявили об увольнении Херардо Сеоане, который возглавлял клуб с 2021-го года.
До этого Хаби с 2019-го по 2022-ой возглавлял "Реал Сосьедад".
"Я знаю "Леверкузен" как отличный клуб еще со времен моего пребывания в Германии. У "Байера" всегда были отличные игроки, и в нынешнем составе я вижу много качественных футболистов.
В ходе моих бесед с клубом быстро стало ясно, что, несмотря на текущую сложную ситуацию, у нас есть принципиальные и амбициозные цели, к которым мы продолжаем стремиться. Эта задача меня очень волнует, и я уверен, что мы справимся с ней", – сказал Алонсо.
ℹ️ #Bayer04 und Gerardo #Seoane gehen getrennte Wege. Welt- und Europameister @XabiAlonso wird neuer Cheftrainer der #Werkself.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) October 5, 2022
Alle Infos ????https://t.co/afQxgZs8t1
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