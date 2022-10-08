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Спортдир Боруссии - о судье на матч с Баварией: Не хочу, чтобы у него была главная роль на поле
Арбитр - баварец по происхождению
Фото: dpa
Спортивный директор "Боруссии" Себастьян Кель прокомментировал назначение на матч с "Баварией" судьи Дениза Айтекина, который родился и живет в федеральной земле Бавария.
"Прежде всего, я думаю, что Айтекин – подходящий человек для этой игры. Он один из лучших судей в Германии.
Да, рефери будет играть роль, но я бы хотел, чтобы у него была не главная роль, потому что в конечном итоге решать должны команды", – сказал Кель.
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Источник:Sky Sports
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