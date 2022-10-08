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Спортдир Боруссии - о судье на матч с Баварией: Не хочу, чтобы у него была главная роль на поле

Германия
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Арбитр - баварец по происхождению

Спортдир Боруссии - о судье на матч с Баварией: Не хочу, чтобы у него была главная роль на поле

Фото: dpa

Новина українською

Спортивный директор "Боруссии" Себастьян Кель прокомментировал назначение на матч с "Баварией" судьи Дениза Айтекина, который родился и живет в федеральной земле Бавария.

"Прежде всего, я думаю, что Айтекин – подходящий человек для этой игры. Он один из лучших судей в Германии.

Да, рефери будет играть роль, но я бы хотел, чтобы у него была не главная роль, потому что в конечном итоге решать должны команды", – сказал Кель.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Дениз Айтекин
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Источник:
Sky Sports

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