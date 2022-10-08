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Бундеслига. Роскошный дебют Хаби Алонсо, удививший Бохум и ничья Лейпцига
"Байер" впечатляюще стартовал при новом тренере
Фото: Imago Images
Хаби Алонсо стартовал в Бундеслиге с крупной победы над "Шальке". Лучшего соперника для дебюта, чем гельзенкирхенцы, придумать для 40-летнего наставника было нельзя. Но результат "фармацевтов" всё равно впечатляет. Всего вторая победа в сезоне, и само собой, первая разгромная.
Первый сухой матч на "БайАрене" был достигнут благодаря переходу на три центральных защитника. "Шальке" ограничили до 2 ударов за матч. В атаке результат принёс реактивная связка правого фланга. Мусса Диаби открыл счёт после блестящего дальнего удара, а затем дважды ассистировал на Джереми Фримпонга. Напоследок на последней минуте забил Паулиньо. 4:0.
Бундеслига, 9-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер – Шальке 4:0
Голы: Диаби 38, Фримпонг 41, 52, Паулиньо 90
Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье (Коссуну, 88) – Фримпонг, Андрих, Арангис (Демирбай, 64), Баккер – Диаби (Адли, 64), Шик (Гложек, 72), Хадсон-Одои (Паулиньо, 88)
Шальке: Шволов – Брюннер, Граймль, Йосида (Латца, 79), Мор – Дрекслер (Молле, 64), Краус, Флик (Крал, 64), Бюльтер – Полтер (Аувян, 46), Теродде
Предупреждения: Инкапье 58 – Йосида 13
Кристофер Нкунку спас ничью для "РБ Лейпцига" в Майнце, забив головой за 10 минут до финального свистка. "Быки" провели вполне содержательную игру, но из-за ужасной реализации вообще могли проиграть. С конца первого тайма хозяева вели благодаря мячу Ингвартсена. Тимо Вернер сегодня напомнил себя своих худших образцов – четыре удара мимо ворот из выгодных позиций. Не за этим "быки" возвращали его из "Челси". В любом случае, качеством игры Марко Розе для данного этапа может быть доволен.
Майнц, MEWA Арена
Майнц – РБ Лейпциг 1:1
Голы: Ингвартсен 45 – Нкунку 80
"Бохум" стал предпоследней командой Бундеслиги, отпраздновавшей хотя бы одну победу в сезоне. Команда Томаса Ляйча сенсационно расправилась с участником Лиги Чемпионов "Айнтрахтом", да ещё и с разгромным счётом. Не всё потеряно?
Соперники провели вялые первые 70 минут, закономерные закончившиеся без голов. А дальше пошли мячи хозяев со стандартов, и угрозу у ворот Траппа завертелась. Сначала Филипп Хофманн положил мяч головой прямо в нижний угол после корнера. А в самой концовке Ндика с очередного штрафного у своих ворот пустил автогол, а затем Фёрстер мощным ударом завершил остроумный розыгрыш аута. 3:0.
Бохум, Воновия Рурштадион
Бохум – Айнтрахт 3:0
Голы: Хофман 71, Ндика 87 (аг), Фёрстер 90+1
Аугсбург, WWK Арена
Аугсбург – Вольфсбург 1:1
Голы: Гумны 55 – Герхардт 27
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