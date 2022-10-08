Боруссия Д – Бавария 2:2. Модест спасает Дортмунд в самом сумасшедшем Дер-Класикер за последние годы

Бундеслига, 9-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Бавария 2:2

Голы: Мукоко 74, Модест 90+5 – Горецка 33, Сане 53

Боруссия: Мейер – Зюле, Хуммельс (Воолььф, 46), Шлоттербек, Геррейру – Беллингем, Джан, Озджан (Адейеми, 53) – Брандт, Мукоко (Азар, 89), Мален (Модест, 70)

Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, де Лигт (Мазрауи, 62), Дэвис (Станишич, 46) – Горецка, Забитцер (Киммих, 46) – Сане, Мусиала, Мане (Чупо-Мотинг, 82) – Гнабри (Коман, 46)

Предупреждения: Беллингем 14, Джан 40, Адейеми 90+2 – Забитцер 2, де Лигт 11, Горецка 57, Коман 77, Сане 90+2

Удаление: Коман 90 (вторая жёлтая)

Гол Антони Модеста на пятой компенсированный минуте уберёг "Боруссию" от поражения в Дер-Класикер. Французскому ветерану хватило 20 минут на поле, чтобы сначала помочь Мукоко самым молодым автором гола в дерби, а затем выйти на первый план самому. Таким образом Дортмунд ушёл от девятого фиаско в Дер-Класикере кряду, что могло стать новым антирекордом.

Духом дерби матч был пропитан с первых секунд. Уже в дебютные четверть часа команды принялись что есть духу рубиться в единоборствах, насобирав три предупреждения на двоих. Соперники так увлеклись борьбой, что забыли о воротах. Первый удар в матче произошёл уже после преодоления получасовой отметки, когда Рафа Геррейру приложился издали, заставив старину Нойера здорово постараться, чтобы отразить угрозу.

А вот первый удар "Баварии" стал результативным. Мусиала стянул на себя оппонентов, катнул на ход Горецке, и Леон открыл счёт своим голам в сезоне точным выстрелом в нижний угол. Четвёртый ассист Мусиалы, достойно заменившего Мюллера в этом матче.

Сразу после перерыва "Боруссия" изо всех сил придавила "рекордмайстра" к его воротам. Вышедший на поле Вольф вместе с тем же Геррейру ещё раз проверили Ману, но тот вновь был на высоте. Хозяева не сумели отыграться с наскока, а вскоре Сане наказал хозяев за такую дерзость. В очередной раз в сезоне Лерой проявил себя новым лидером атаки команды, положив роскошный дальний удар в нижний угол в самый трудный момент для "Баварии".

Результат казался приговором для хозяев, но и у них нашлись в ответ нашлось два своих героя. Выход Модеста перевернул игру, и после редкой контратаки Антони ассистировал на Мукоко, реализовавшего полумомент с невероятной уверенностью для 17-летнего паренька. Затем Коман поймал сразу два предупреждения, и оставил свою команду вдесятером. Это позволило "Боруссии" комфортно организовать финальный штурм.

В ходе финальной атаки вратарь Дортмунда Мейер минуты две как переквалифицировался в форварда, и пока все наблюдали за ним, Модест сравнивал счёт на последних секундах компенсированного времени. 2:2. "Боруссия" совершила настоящий подвиг, прервав многолетнее проклятье в матчах с "Баварией".