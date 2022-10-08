Нагельсманн: Было несколько ситуаций, когда мы были ближе к победе

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн подвел итоги ничьи с дортмундской "Боруссией" в рамках 9-го тура Бундеслиги.

"В итоге я думаю, что результат довольно справедливый. У нас было много моментов при переходе из обороны в атаку, чтобы закончить игру.

Потом мы плохо защищались и пропустили. Больно, конечно, но не незаслуженно. Надо было лучше защищаться непосредственно перед счетом 2-2.

Это была равная игра, но во втором тайме у нас было несколько ситуаций, когда мы были ближе к победе", - рассказал коуч мюнхенцев.