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Нагельсманн: Было несколько ситуаций, когда мы были ближе к победе

Германия
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Наставник мюнхенцев о дерби с "шмелями"

Нагельсманн: Было несколько ситуаций, когда мы были ближе к победе

Фото: twitter.com/FCBayern

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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн подвел итоги ничьи с дортмундской "Боруссией" в рамках 9-го тура Бундеслиги.

"В итоге я думаю, что результат довольно справедливый. У нас было много моментов при переходе из обороны в атаку, чтобы закончить игру.

Потом мы плохо защищались и пропустили. Больно, конечно, но не незаслуженно. Надо было лучше защищаться непосредственно перед счетом 2-2.

Это была равная игра, но во втором тайме у нас было несколько ситуаций, когда мы были ближе к победе", - рассказал коуч мюнхенцев.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Twitter Bayern & Germany

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