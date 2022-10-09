Огненное Дер-Класикер. Боруссия - Бавария 2:2. Видео голов и обзор поединка

Вчерашний вечер на стадионе "Сигнал Идуна Парк" был настолько горячим, что можно было обжечься. "Бавария" дважды забила, но сопернику удалось сделать невероятный камбэк на последних минутах.

Сначала на 24-й минуте забил Горецка. Он получил игровой снаряд в 20 метрах от ворот, подработал под правую и выстрелил на силу в левый угол. Голкипер не успел среагировать. Затем был мяч Сане уже в начале второго тайма. Лерой получил передачу от Мусиала, которого запрессинговал соперник, нашел свободную зону по центру и пробил в дальний угол.

Однако, на 75-й минуте "шмели" отыграли один мяч. Модест ворвался в штрафную и покатил в центр на Мукоко. Тот обработал в одно касание и пробил в левый угол. Уже в добавленное время забил сам Модест. После затяжной позиционной атаки мяч оказался на фланге у Шлоттербека. Защитник навесил к линии ворот, а Модест выпрыгнул и переправил круглого в ворота головой. Таким образом, счет на табло сравнялся.

Боруссия Д – Бавария 2:2

Голы: Мукоко 74, Модест 90+5 – Горецка 33, Сане 53