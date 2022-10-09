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Соперник Шахтера в ЛЧ Лейпциг подписал голкипера взамен травмированному капитану Гулачи
В резерв или в основу?
Офіційний сайт Лейпцига/Автор невідомий
Немецкий "Лейпциг" оформил трансфер свободного агента Эрьяна Нюланда. Об этом "быки" сообщили на своих официальных ресурсах.
Нюланд присоединился к немецкому коллективу взамен травмированному капитану и голкиперу Петеру Гулачи. Венгр получил тяжелую травму колена и выбыл на очень долгий срок.
Последним клубом Нюланда был "Рединг". Также норвежец выступал за "Борнмут", "Норвич", "Астон Виллу", "Ингольштадт", "Мольде" и скромный норвежский "Иль Хед". В общей сложности на его счету 252 матча на профессиональном уровне, большинство из которых он провел на Родине.
Отметим, что Нюланд – действующий главный голкипер сборной Норвегии. В его активе 40 проведённых матчей в составе национальной команды своей страны.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего норвежца в 600 тысяч евро. Контракт с Лейпцигом был подписан до конца этого года.
Добавим, что после того, как Гулачи попал в лазарет первым номером "быков" стал 31-летний немец Янис Блазвих. Для него, как и для Нюланда, текущий сезон стал первым в “Лейпциге”.
Напомним, что "быки" в Лиге чемпионов выступают в одной группе с донецким "Шахтером". Следующий их общий матч состоится 2 ноября.
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