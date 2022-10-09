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Боруссия М – Кёльн 5:2. Часовая перестрелка без оглядки на потери
Голопад на немецких полях
Фото: Imago Images
Бундеслига, 9-й тур
Менхенгладбах, Боруссия Парк
Боруссия М – Кёльн 5:2
Голы: Фридрих 27, Бенсебайни 45+2 (п), 76, Штиндль 47, Тюрам 90+1 – Кайнц 31 (п), Хусейнбазич 83
Боруссия: Зоммер – Скалли (Лайнер, 83), Фридрих, Эльведи, Бенсебайни (Нетц, 83) – Коне, Вайгль, Крамер (Боржес, 78) – Хофманн (Херрман, 83), Тюрам, Штиндль (Плеа, 52)
Кёльн: Швабе – Шмитц (Хусейнбазич, 60), Килиан, Хюберс, Хектор – Скири, Любичич (Шиндлер, 40) – Майна (Ут, 75), Дуда (Адамян, 60), Кайнц – Тиггес (Дитц, 61)
Предупреждения: Штиндль 7, Бенсебайни 38 – Скири 63, Кайнц 10
Удаление: Кайнц 45+1 (вторая жёлтая)
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