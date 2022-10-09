  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия М – Кёльн 5:2. Часовая перестрелка без оглядки на потери
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия М – Кёльн 5:2. Часовая перестрелка без оглядки на потери

Германия
(1 голосов)

Голопад на немецких полях

Боруссия М – Кёльн 5:2. Часовая перестрелка без оглядки на потери

Фото: Imago Images

Новина українською

Бундеслига, 9-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Кёльн 5:2

Голы: Фридрих 27, Бенсебайни 45+2 (п), 76, Штиндль 47, Тюрам 90+1 – Кайнц 31 (п), Хусейнбазич 83

Боруссия: Зоммер – Скалли (Лайнер, 83), Фридрих, Эльведи, Бенсебайни (Нетц, 83) – Коне, Вайгль, Крамер (Боржес, 78) – Хофманн (Херрман, 83), Тюрам, Штиндль (Плеа, 52)

Кёльн: Швабе – Шмитц (Хусейнбазич, 60), Килиан, Хюберс, Хектор – Скири, Любичич (Шиндлер, 40) – Майна (Ут, 75), Дуда (Адамян, 60), Кайнц – Тиггес (Дитц, 61)

Предупреждения: Штиндль 7, Бенсебайни 38 – Скири 63, Кайнц 10

Удаление: Кайнц 45+1 (вторая жёлтая)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Кёльн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде