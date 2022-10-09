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Бундеслига. Герта отобрала очки у Фрайбурга

Германия
(1 голосов)

Команда Штрайха всё равно вышла в лидеры

Бундеслига. Герта отобрала очки у Фрайбурга

Фото: Imago Images/Jan Huebner

Новина українською

Бундеслига, 9-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Фрайбург 2:2

Голы: Лукебакио 34 (п), Сердар 61 – Кьерех 2, Шаде 78

Герта: Кристенсен – Кенни, Рохель, Кемпф, Платтенхардт – Тузар, Шуньич, Сердар (Боатенг, 84) – Лукебакио, Йоветич (Зельке, 78), Эджуке (Рихтер, 58)

Фрайбург: Флеккен - Сидийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггенштайн (Кейтель, 76), Хефлер – Доан (Хелер, 86), Кьерех (Чон, 76), Грифо (Шаде, 70) – Грегорич (Петерсен, 70)

Предупреждения: Рохель 43, Кенни 49 – Доан 83

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В статье: Герта (Берлин) Фрайбург
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