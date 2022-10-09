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Защитнику Баварии Альфонсо Дэвису диагностировали контузию черепа

Германия
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Канадец получил травму в борьбе с Джудом Беллингемом из Боруссии

Защитнику Баварии Альфонсо Дэвису диагностировали контузию черепа

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Левый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис вчера был заменен уже на 46 минуте игры против "Боруссии Дортмунд". Это произошло после того, как игрок получил повреждение в борьбе за мяч с Джудом Беллингемом.

Как сегодня сообщила пресс-служба "Баварии", после замены канадец был помещен в госпиталь, где медицинское обследование выявило у него контузию черепа. Согласно информации, Дэвис получил "черепной ушиб", вследствие чего не тренировался с командой в воскресенье.

"Бавария Мюнхен" не огласила сроки восстановления одного из лидеров команды. Ранее в этом году Альфонсо уже преодолевал серьезные проблемы со здоровьем – весной канадец пропустил несколько месяцев из-за проблем с сердцем.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
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