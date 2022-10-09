Защитнику Баварии Альфонсо Дэвису диагностировали контузию черепа

Левый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис вчера был заменен уже на 46 минуте игры против "Боруссии Дортмунд". Это произошло после того, как игрок получил повреждение в борьбе за мяч с Джудом Беллингемом.

Как сегодня сообщила пресс-служба "Баварии", после замены канадец был помещен в госпиталь, где медицинское обследование выявило у него контузию черепа. Согласно информации, Дэвис получил "черепной ушиб", вследствие чего не тренировался с командой в воскресенье.

"Бавария Мюнхен" не огласила сроки восстановления одного из лидеров команды. Ранее в этом году Альфонсо уже преодолевал серьезные проблемы со здоровьем – весной канадец пропустил несколько месяцев из-за проблем с сердцем.