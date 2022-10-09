Бундеслига. Унион снова вышел в лидеры

Бундеслига, 9-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Унион 0:1

Гол: Йеккель 76

Штутгарт: Мюллер – Мавропанос, Антон, Загаду (Соса, 67) – Мвумпа (Фюрих, 68), Ито (Штенцель, 71), Каразор (Пфайфер, 82), Эндо, Ахамада – Томаш, Гирасси

Унион: Реннов – Йеккель, Кнохе, Духи – Рюэрсон, Шефер (Торсбю, 65), Хедира (Сегуин, 83), Харагучи (Пантович, 82), Гисельман – Беккер (Левелинг 73), Пефок (Беренс, 65)

Предупреждения: Каразор 58, Гирасси 78 – Гисельман 66, Хедира 78, Сегуин 90

Удаление: Гирасси 82 (вторая жёлтая)

Несмотря на первое поражение в новом сезоне на минувших выходных, "Унион" сохранял лидерство перед началом 9-го тура. Но ничья "Фрайбурга" позволила команде Кристиана Штрайха на пункт оторваться от берлинцев. После чего команде Урса Фишера не без проблем на "Мерседес Бенц-Арене", но всё же удалось вновь, на этот раз единолично возглавить Бундеслигу.

"Унион" славится безупречной обороной в низком блоке, и сегодня гости во всей красе это продемонстрировали. Другое дело, что "швабы" не так уж сильно хотели атаковать. 5 ничьих команды Пеллегрино не дадут соврать. Поэтому все 90 минут мы могли наблюдать дуэль помощников главных тренеров, отвечающих за стандарты.

В первом тайме больше угрожал "Штутгарт". Реннову пришлось постараться, чтобы сначала лишить Загаду первого гола за "шваб" после навеса со штрафного. Затем Реннов отразил дальний удар Ито с очередного стандарта, а с добиванием справились защитники.

После перерыва "Униону" удалось захватить инициативу. Моментов с игры создавать всё равно не удавалось, но гостям они и не были нужны. На 76-й минуте Гисельман исполнил блестящий навес с углового, и центрбек Йеккель принёс "Униону" три очка. Берлинцы снова первые.