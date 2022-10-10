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Болезнь возвращается. У молодого лидера Баварии коронавирус

Германия
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Болезнь возвращается. У молодого лидера Баварии коронавирус

Фото: https://twitter.com/JamalMusiala

Новина українською

Хавбек "Баварии" Джамал Мусиала заболел коронавирусом, сообщают клубные медиа. Немец точно пропустит матч с "Викторией" Пльзень в среду.

Тем не менее, есть шанс, что полузащитник восстановится к игре с "Фрайбургом" в воскресенье. Нужно, чтобы в ближайшие пять дней он сдал негативный тест на коронавирус.

Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на BILD.

В этом сезоне Мусиала провел за "Баварию" 13 матчей, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего немца в 80 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Виктория (Пльзень) Фрайбург Джамал Мусиала
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Источник:
fcbayern.com

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