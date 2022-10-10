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Болезнь возвращается. У молодого лидера Баварии коронавирус
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Фото: https://twitter.com/JamalMusiala
Хавбек "Баварии" Джамал Мусиала заболел коронавирусом, сообщают клубные медиа. Немец точно пропустит матч с "Викторией" Пльзень в среду.
Тем не менее, есть шанс, что полузащитник восстановится к игре с "Фрайбургом" в воскресенье. Нужно, чтобы в ближайшие пять дней он сдал негативный тест на коронавирус.
Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на BILD.
В этом сезоне Мусиала провел за "Баварию" 13 матчей, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего немца в 80 миллионов евро.
Jamal Musiala is definitely out of Wednesday's game against Plzeň, but is not ruled out of Freiburg on Sunday yet if he tests negative in 5 days [@BILD] pic.twitter.com/KILvogVdmi— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 10, 2022
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