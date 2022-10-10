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Президент Баварии: 4 победы в 9 матчах – это не то, к чему мы стремимся

Германия
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Нагельсманну пока доверяют

Президент Баварии: 4 победы в 9 матчах – это не то, к чему мы стремимся

Фото: twitter.com/FCBayern

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Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался по поводу последних результатов команды в Бундеслиге. "Мы должны немедленно набирать очки в чемпионате", – приводит его слова Bild.

В последнем матче "Бавария" на последних местах уступила ничью "Боруссии" Дортмунд, ведя в счете до 90+5 минуты.

"Мы хорошо выступаем в Лиге чемпионов и выиграли все три матча – даже против "Интера" и "Барселоны", а это сложные соперники.

Но мы определенно не удовлетворены результатами в Бундеслиге. Четыре победы в девяти матчах – это не то, к чему стремится "Бавария". И поэтому мы должны немедленно набирать очки в Бундеслиге, чтобы снова выйти на первое место.

Команда должна быть более стабильной. Мы недостаточно хороши в этом. Из-за этого мы упустили много моментов, которые не должны были упускать. Это раздражает, и над этим нам нужно работать.

Теперь команда не такого калибра, как "Хоффенхайм" и "Лейпциг" (у Нагельсманна). Но все, кто может судить о его работе, абсолютно уверены в нем. И именно поэтому мы дали ему пятилетний контракт – чтобы вместе с ним что-то построить", – сказал Герберт Хайнер.

Команда идет на 3-м месте в Бундеслиге с 16 очками после 9 туров. У "Баварии" 4 победы, 4 ничьи и 1 поражение в чемпионате.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Герберт Хайнер
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Источник:
sportbild.bild.de

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