Президент Баварии: 4 победы в 9 матчах – это не то, к чему мы стремимся

Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался по поводу последних результатов команды в Бундеслиге. "Мы должны немедленно набирать очки в чемпионате", – приводит его слова Bild.

В последнем матче "Бавария" на последних местах уступила ничью "Боруссии" Дортмунд, ведя в счете до 90+5 минуты.

"Мы хорошо выступаем в Лиге чемпионов и выиграли все три матча – даже против "Интера" и "Барселоны", а это сложные соперники.

Но мы определенно не удовлетворены результатами в Бундеслиге. Четыре победы в девяти матчах – это не то, к чему стремится "Бавария". И поэтому мы должны немедленно набирать очки в Бундеслиге, чтобы снова выйти на первое место.

Команда должна быть более стабильной. Мы недостаточно хороши в этом. Из-за этого мы упустили много моментов, которые не должны были упускать. Это раздражает, и над этим нам нужно работать.

Теперь команда не такого калибра, как "Хоффенхайм" и "Лейпциг" (у Нагельсманна). Но все, кто может судить о его работе, абсолютно уверены в нем. И именно поэтому мы дали ему пятилетний контракт – чтобы вместе с ним что-то построить", – сказал Герберт Хайнер.