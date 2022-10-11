Аутсайдер Бундеслиги уволил главного тренера

"Штутгарт" прекратил сотрудничество с главным тренером Пеллегрино Матараццо. 44-летнего специалиста отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

Матараццо возглавил "Штутгарт" в декабре 2019 и с тех пор провел во главе команды 100 матчей. В сезоне 2019/20 под его руководством "швабы" заняли второе место в Бундеслиге 2 и вышли в высший дивизион чемпионата Германии.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги "Штутгарт" набрал 5 очков в 9 турах. Команда не одержала ни одной победы и находится в зоне вылета - на 17-м месте.