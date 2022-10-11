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Аутсайдер Бундеслиги уволил главного тренера

Германия
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"Штутгарт" остался без наставника

Аутсайдер Бундеслиги уволил главного тренера

Фото: vfb.de

Новина українською

"Штутгарт" прекратил сотрудничество с главным тренером Пеллегрино Матараццо. 44-летнего специалиста отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

Матараццо возглавил "Штутгарт" в декабре 2019 и с тех пор провел во главе команды 100 матчей. В сезоне 2019/20 под его руководством "швабы" заняли второе место в Бундеслиге 2 и вышли в высший дивизион чемпионата Германии.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги "Штутгарт" набрал 5 очков в 9 турах. Команда не одержала ни одной победы и находится в зоне вылета - на 17-м месте.

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В статье: Штутгарт
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Источник:
vfb.de

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