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Аутсайдер Бундеслиги уволил главного тренера
"Штутгарт" остался без наставника
Фото: vfb.de
"Штутгарт" прекратил сотрудничество с главным тренером Пеллегрино Матараццо. 44-летнего специалиста отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.
Матараццо возглавил "Штутгарт" в декабре 2019 и с тех пор провел во главе команды 100 матчей. В сезоне 2019/20 под его руководством "швабы" заняли второе место в Бундеслиге 2 и вышли в высший дивизион чемпионата Германии.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги "Штутгарт" набрал 5 очков в 9 турах. Команда не одержала ни одной победы и находится в зоне вылета - на 17-м месте.
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