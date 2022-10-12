Хаби Алонсо наконец-то в большом футболе. Чем он примечателен и что может дать в будущем?

То, что леверкузенский "Байер" доверился Алонсо, стало полной неожиданностью. "Фармацевты" продемонстрировали ужасающие результаты на старте сезона, до появления Хаби победили всего однажды в Бундеслиге и справедливо находились в зоне вылета. Увольнение Херардо Сеоане, потерявшего контроль над раздевалкой, было вопросом времени. Однако Алонсо?

С одной стороны, решение понятно — никто из топовых тренеров не готов браться за кризисную команду, да еще по ходу кампании. Томас Тухель, если верить прессе, даже не рассматривал предложение. Кому нужно столько мороки?

Несмотря на то, что Алонсо классно начал, он все равно предстает перед широким кругом темной лошадкой. Да, испанец трудился в юношеской системе "Реала" и возглавлял резерв "Сосьедада", но это ничто по сравнению с футболом профессионального уровня. Выходит так, что все стороны подписываются на авантюру: клуб делает ставку на неопытного коуча (пусть и с именем, которое на первых порах можно продать), сам Хаби рискует только начинающейся карьерой. Неужели это стоит усилий?

Поэтому мы решили поподробнее разобраться, каким же является Алонсо специалистом и что может дать в будущем.

Философия и стиль, навеянные великими наставниками

Алонсо принято хвалить — у легендарного полузащитника немало поклонников внутри тренерского цеха. Все уверены, что из него будут люди — когда тебя поддерживают Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола, то шансы получить работу серьезно возрастают.

В прошлом году Хаби чуть не оказался в состоянии "Боруссии" Мэнхенгладбах - Марко Розе сообщил, что идет в Дортмунд, в результате чего появилась вакантная должность. Тем не менее, руководство "жеребцов" не решилось и пригласило довольно успешного Ади Хюттера. Возвращение в Бундеслигу пришлось отложить.

Несмотря на лояльность признанных коллег, сейчас Алонсо оказывается под прессом безумного внимания и ответственности. Он является вторым испанским специалистом в истории немецкого чемпионата и однозначно не уйдет от сравнений со знаменитым первопроходцем. Гвардиола не совершил что-то экстраординарное в "Баварии" (особенно на фоне достижений Юппа Хайнкеса), однако стал одним из тех, кто повлиял на формирование философии Хаби.

Хотя по правде, во времена игрокской карьеры центрхав пытался впитать лучше всех, с кем пересекался — напомним, что, кроме вышеупомянутых Карло и Пепа, ему посчастливилось поработать с праймовыми Рафаэлем Бенитесом и Жозе Моуринью.

Уже тогда Алонсо позиционировал себя играющим помощником, который вносил коррективы в матч, находясь непосредственно на поле. "Иногда менеджер не успевает дать указание. Поэтому вам нужны игроки, которые могли бы принимать решения, когда необходимо реагировать очень быстро. Это была моя работа, поэтому попытки стать менеджером состоялись естественным процессом".

Можно сказать, что подход испанца представляет собой совокупность идей его бывших наставников. Он обожает динамичный стиль, который базируется на владении мячом, стремится к тому, чтобы команда акцентированно атаковала и много забивала — словом, ничего необычного, если над тобой председательствует Гвардиола.

"Я хочу атаковать, подготовить команду, владеющую инициативой, держащей мяч", — объяснил наш герой. Впрочем, он учится быть вариативным и расценивает футбол через призму шахмат.

Я пытаюсь предсказать, что произойдет. Я обдумываю все возможные случаи. Если игроки делают определенные шаги и контролируют то, что мы делаем, то в какой момент следует перейти к плану B? Конечно, также должен быть и план С.

У футболистов должно быть много информации. Если они думают о плане В и С, то, вероятно, не поняли план А правильно. Поэтому я стараюсь все четко объяснить. Это как игра в шахматы.

Как это происходит на практике? Опыт Хаби небогат, но понемногу формируется почерк. В 2019-м он выиграл с "Реалом" U-13 титул в своей возрастной категории (причем ни разу не уступил), после чего отправился в третий дивизион Испании - позвал "Сосьедад". Заметим, что в розыгрыше 2018/19 дубль финишировал на двенадцатой строчке, а уже под руководством Алонсо значительно улучшил показатели — покорилось пятое место. Хотя его ребята и поразили результативностью (47 мячей - больше забили лишь "Атлетик" Бильбао и "Логроньес"), однако без недостатков не обошлись.

Хаби совершил типичную наивную ошибку, свойственную начинающим — бросил все силы на развитие атакующего звена, однако как следует не выстроил оборону. Минусы были учтены, и в сезоне 2020/21 "Сосьедад" повысился в классе. Правда, Сегунда оказалась не по зубам — сансебастьянцы претендовали на сохранение прописки, но капитально завалили ноябрь-декабрь, а также концовку дистанции, где каждая погрешность стоила драгоценных очков. Как итог, резерв набрал 40 очков и ограничился двадцатой строчкой — до спасительного восемнадцатого места не хватило пяти пунктов.

Повлияло ли это как-то на реноме Алонсо? Нет, ведь все равно возник интерес со стороны "Боруссии" Менхенгладбах и, по существу, "Байера".

Разноплановость и адаптивность – оружие Хаби. Но не идеальна

Чаще Алонсо оперирует тактическим рисунком 4-2-3-1. Для испанца важна его гибкость, впрочем, он не против экспериментов — например, игры в три центрбэка (3-4-3) или несколько необычной схемы 3-2-2-3, направленной на компактность и интенсивность взаимодействия между исполнителями.

У Хаби есть несколько игровых сценариев, но главные элементы его видения — наличие ширины и пространства. Если команда их не обеспечила, появляется высокий риск получить проблему — собственно, поэтому "Сосьедад" изредка прибегал к формации 3-2-2-3. Плотность звеньев позволяет предотвратить возникновение потенциальной контратаки, оперативно включить прессинг или нарастить темп передач — все зависит от специфики эпизода. Если же соперники таки распутывали этот клубок и продолжали двигаться к штрафной, то опорники встречали их низким блоком, таким образом страхуя оборону.

Алонсо пытается растянуть оппонента за счет активности флангов, однако не боится идти через центр. Мяч должен двигаться вперед, как только представится такая возможность, и не задерживаться в ногах. На словах выглядит круто, но на деле, как показала практика, не совсем безопасно — находясь под давлением игроки могут растеряться и их хаотизм пасов только навредит.

Хаби неустанно учится и считает, что является очень адаптивным — здесь помог багаж знаний и ментальных тонкостей, приобретенных в Испании, Англии и Германии. У него есть педагогические навыки, доверие молодежи и прагматизм, без которого не обойтись на более низких уровнях — при отличных обстоятельствах все может превратиться в балаган.

"Когда я впервые начал тренировать молодежку "Реала", это было для меня вызовом, потому что я провел столько времени, играя на элитном уровне. Адаптация к детям, к их уровню игры, к их способу существования - это заставило изменить свое мировоззрение и способ общение", - рассказал Хаби. В "Сосьедаде" тоже прослеживались положительные моменты - Алонсо ежегодно готовил для первой команды трех-четырех футболистов.

Но не забывайте, с кем теперь будет работать испанец. Умение найти общий язык – это прекрасно. Дети и юноши находятся под придирчивым наблюдением, однако не в тех условиях, когда от них требуют, прежде всего, результат. А "Байеру" он надо прямо сейчас (еще нужно выяснить, обыгрыш "Шальке" - не банальный всплеск, который случается по назначению нового тренера, а что-то тенденциозное). Хаби ограничен временными рамками и не имеет права долго раскачиваться.

В то же время, сами же немцы убеждены, что у Алонсо будет большой кредит доверия — Бундеслига, где выросли такие молодые тренеры, как Юлиан Нагельсманн или Доменико Тедеско, готова ждать и верить.