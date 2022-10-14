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Бундеслига. Лёгкий выезд Хоффенхайма в Гельзенкирхен
Уверенная победа колектива Брейтенрайтера
Фото: Imago Images
Бундеслига, 10-й тур
Гельзенкирхен, Вельтинс
Шальке – Хоффенхайм 0:3
Голы: Сков 11 (п), 59 (п), Даббур 45+2
Шальке: Шволов – Брюннер, Граймль, Йосида, Авуаян – Дрекслер (Ларссон, 70), Крал, Молле (Полтер, 72), Краус Бюльтер – Теродде (Караман, 70)
Хоффенхайм: Бауманн – Кабак, Фогт, Нсоки – Сков (Э. Куарежма, 88), Прёмель, Гайгер (Руди, 65), Баумгартнер (Штиллер, 75), Анхелиньо – Рюттер (Беккер, 88), Даббур (Ларсен, 75)
Предупреждения: Граймль 10, Дрекслер 57 – Фогт 19, Прёмель 38
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