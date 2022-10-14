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Бундеслига. Лёгкий выезд Хоффенхайма в Гельзенкирхен

Германия
(1 голосов)

Уверенная победа колектива Брейтенрайтера

Бундеслига. Лёгкий выезд Хоффенхайма в Гельзенкирхен

Фото: Imago Images

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Бундеслига, 10-й тур

Гельзенкирхен, Вельтинс

Шальке – Хоффенхайм 0:3

Голы: Сков 11 (п), 59 (п), Даббур 45+2

Шальке: Шволов – Брюннер, Граймль, Йосида, Авуаян – Дрекслер (Ларссон, 70), Крал, Молле (Полтер, 72), Краус Бюльтер – Теродде (Караман, 70)

Хоффенхайм: Бауманн – Кабак, Фогт, Нсоки – Сков (Э. Куарежма, 88), Прёмель, Гайгер (Руди, 65), Баумгартнер (Штиллер, 75), Анхелиньо – Рюттер (Беккер, 88), Даббур (Ларсен, 75)

Предупреждения: Граймль 10, Дрекслер 57 – Фогт 19, Прёмель 38

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Хоффенхайм (Зинсхайм)
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