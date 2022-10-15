Бундеслига, 10-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Герта 3:2

Голы: Форсберг 25, Диалло 30, Орбан 45 – Лукебакио 62 (п), Йоветич 64

РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан (Хенрикс, 61), Орбан, Диалло, Раум (Хальстенберг, 61) – Шлагер, Хайдара (Кампль, 61) – Собослаи, Форсберг (Поульсен, 72) – Силва (Новоа, 72), Нкунку

Герта: Кристенсен – Кенни, Рохель, Кемпф, Платтенхардт (Миттельштадт, 46)– Тузар, Шуньич (Канга, 46), Сердар (Зельке, 83) – Лукебакио, Йоветич, Рихтер (Эджуке, 59)

Предупреждения: Хайдара 38, Кампль 63 – Кемпф 32, Платтенхардт 41, Рохель 90+3

"РБ Лейпциг" продлил успешную серию, выиграв четвёртую игру в пяти последних матчах во всех турнирах. Тем не менее, матч с "Гертой" пролил свет на ряд недостатков, над которыми Марко Розе нужно будет поработать. Выступление "быков" в первом тайме обещало повторение прошлогодних 6:1, но на деле берлинцы были в шаге от того, чтобы вытащить мёртвый матч.

Первые 45 минут были однозначно лучшими для "РБ Лейпциг" за всё время работы Розе. А то и за весь сезон. "Красные быки" мощно вошли в игру, и мяч назревал уже с дебюта. В итоге он случился на 25-й минуте. Шлагер, ставший основным после смены тренера, сполна оправдал доверие в эпизоде с первым голом. Ксавер сначала остановил опасную атаку гостей своевременной игрой на опережение, а вторым касанием уже отправил Собослая в контратаку. В итоге с передачи Доминика Форсберг коленом отправил мяч в сетку.

Вскоре Собослаи отдал ещё один ассист, выкрутив идеальный навес с углового на Диалло. Прямо перед перерывом в игру вступил ещё один венгр. Вилли Орбан добил мяч в пустые ворота после того, как Андре Силва гроссмейстерски разобрался со всей обороной соперника. Но от первого гола в сезоне португальца отделили считанные сантиметры и предательская штанга.

Впервые в сезоне РБ забил три гола за тайм, и болельщики ждали продолжение банкета после перерыва. На деле же им пришлось запасаться успокоительным, так как Лейпциг ходил по лезвию ножа всю вторую половину. Интригу в матче вернулась по истечению часа игрового времени, когда Диалло ненароком сыграл рукой в штрафной, а Лукебакио отыграл один с пенальти. Но уже через две минуты Стеван Йоветич шикарным ударом слёту сократил отставание до минимума.

Заключительные 20 минут были захватывающим боевиком. Нкунку с метра пробил в защитника, а не в пустой угол ворот. Уже в ответной атаке удар Эджуке по пустым воротам вынес Форсберг. Затем Нкунку забил с офсайда, а "Герта" ответила ударом Канги в штангу на последних секундах. Дико зрелищная история для нейтрального зрителя. Но для Розе это дурные вести. Лейпциг не смог наладить контроль после перерыва, и вместо циничного убийства игры его команда в концовке пыталась поскорее забить ещё один, потому как в собственной защите никто уверен не был.