Кан: Мане хотел перейти только в Баварию, его не интересовали другие клубы

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан рассказал, что нападающий Садио Мане и защитник Маттейс де Лигт летом рассматривали предложения только от мюнхенского клуба:

"Садио хотел перейти из "Ливерпуля" только в "Баварию". Он не рассматривал предложения других клубов. Я уверен, что мы переживём массу замечательных моментов с игроком мирового класса в составе нашей команды.

То же самое относится и к Маттейсу де Лигту. Его хотели заполучить почти все топ-клубы Европы, но он мечтал присоединиться к нам", - сказал Кан.