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Кан: Мане хотел перейти только в Баварию, его не интересовали другие клубы

Германия
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Садио точно знал, чего хочет

Кан: Мане хотел перейти только в Баварию, его не интересовали другие клубы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: S. Mellar/FC Bayern via Getty Images

Новина українською

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан рассказал, что нападающий Садио Мане и защитник Маттейс де Лигт летом рассматривали предложения только от мюнхенского клуба:

"Садио хотел перейти из "Ливерпуля" только в "Баварию". Он не рассматривал предложения других клубов. Я уверен, что мы переживём массу замечательных моментов с игроком мирового класса в составе нашей команды.

То же самое относится и к Маттейсу де Лигту. Его хотели заполучить почти все топ-клубы Европы, но он мечтал присоединиться к нам", - сказал Кан.

Как известно, "Бавария" в девяти матчах набрала 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Оливер Кан Садио Мане
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Источник:
Goal.com

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