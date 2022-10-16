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Кан: Мане хотел перейти только в Баварию, его не интересовали другие клубы
Садио точно знал, чего хочет
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: S. Mellar/FC Bayern via Getty Images
Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан рассказал, что нападающий Садио Мане и защитник Маттейс де Лигт летом рассматривали предложения только от мюнхенского клуба:
"Садио хотел перейти из "Ливерпуля" только в "Баварию". Он не рассматривал предложения других клубов. Я уверен, что мы переживём массу замечательных моментов с игроком мирового класса в составе нашей команды.
То же самое относится и к Маттейсу де Лигту. Его хотели заполучить почти все топ-клубы Европы, но он мечтал присоединиться к нам", - сказал Кан.
Как известно, "Бавария" в девяти матчах набрала 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
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