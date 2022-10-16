Бундеслига. Яркая перестрелка Кёльна и Аугсбурга

Бундеслига, 10-й тур

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – Аугсбург 3:2

Голы: Тиггес 47, 81, Хусейнбашич 61 – Нидерлехнер 14, Калиджури 68

Кёльн: Швабе – Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор – Скири – Хусейнбашич (Шиндлер, 78), Дуда (Ут, 72), Мартель – Майна (Адамян, 78), Тиггес

Аугсбург: Коубек – Фрамбергер (Педерсен, 84), Гумны, Винтер, Яго – Варгас (Калиджури, 46), Груэсо (Баумгартлингер, 84), Реджбечай, Демирович – Нидерлехнер (Петков, 74), Бериша

Предупреждения: Дуда 62, Ут 90 – Бериша 22, Варгас 36, Яго 54, Петков 79

"Кёльн" в очередной раз проявил характер, забрав победу в матче с "Аугсбургом" после провальной первой половины. Ключевую роль в камбеке сыграл Штеффен Тиггес, оформивший первый дубль в Бундеслиге. Победа позволила "козлам" подняться на 7-ю строчку, приблизившись в группе лидеров – до второго места всего 2 пункта.

"Кёльн" начал матч в своём духе. Дерзил, необдуманно пёр вперёд, и в очередной раз пропустил первым. В 8-й раз в 10-ти турах "козлы" пропустили первыми. Винтер запустил классную передачу через две линии обороны, Нидерлехнер здорово принял мяч, и вторым касанием отправил мяч в дальний угол растерявшегося Швабе. Вскоре мяч во второй раз побывал в воротах хозяев, но те отделались лёгким испугом – Бериша пребывал в минимальном офсайде.

После перерыва мы увидели совсем другой "Кёльн". Уже в дебюте Тиггес сравнял счёт, мощно пробив после прострела Майны с левого фланга. Вскоре Хусейнбашич вывел хозяев вперёд, воспользовавшись пожаром в обороне "Аугсбурга", и забив первый гол за "козлов".

Нидерлехнер не сдался и снова вернул гостей в игру. Яго шикарно навесил слева, Нидерлехнер умно скинул на Калиджури, и тот сходу засадил мяч в нижний угол. "Кёльн" и не думал примеряться с таким исходом, и в заключительные 10 минут добыл победу. Маркус Ут совершил невероятный прорыл правым полуфлангом, прошёл троих защитников, но в самый ответственный момент упал. Защитники растерялись, но не Тиггес, первым подоспевший к мячу, и забив победный гол для своей команды. 3:2.

Дубль Тиггеса позволил "Кёльну" отпраздновать первую домашнюю победу над "Аугсбургом" за последние 8 лет. Также "козлы" в очередной раз продемонстрировали силу своего характера. В 8 матчах сезона они пропустили первым, но это не помешало подопечным Штеффена Баумгарта добыть результат в шести из этих игр.