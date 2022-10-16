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Унион – Боруссия Дортмунд 2:0. Берлинцы закрепляются на пьедестале

Германия
(1 голосов)

Дубль Хаберера решил исход встречи

Унион – Боруссия Дортмунд 2:0. Берлинцы закрепляются на пьедестале

Фото: Imago Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 10-й тур

Берлин, Ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Боруссия Дортмунд 2:0

Голы: Хаберер 8, 21

Унион: Реннов – Баумгартль, Кнохе, Лейте – Триммель, Шефер (Пантович, 87), Хедира, Хаберер (Торсбю, 62), Рюэрсон – Беккер (Левелинг, 87), Пефок (Беренс, 67)

Боруссия: Кобель – Зюле (Азар, 70), Хуммельс, Шлоттербек – Менье (Мален, 46), Беллингем, Джан (Рейна, 82), Озджан (Ройс, 46), Геррейру – Адейеми (Брандт, 46), Мукоко

Предупреждения: Баумгартль 16 – Озджан 29, Шлоттербек 54

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Унион (Берлин)
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