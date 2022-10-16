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Унион – Боруссия Дортмунд 2:0. Берлинцы закрепляются на пьедестале
Дубль Хаберера решил исход встречи
Фото: Imago Images
Бундеслига, 10-й тур
Берлин, Ан дер Альтен Ферстерей
Унион – Боруссия Дортмунд 2:0
Голы: Хаберер 8, 21
Унион: Реннов – Баумгартль, Кнохе, Лейте – Триммель, Шефер (Пантович, 87), Хедира, Хаберер (Торсбю, 62), Рюэрсон – Беккер (Левелинг, 87), Пефок (Беренс, 67)
Боруссия: Кобель – Зюле (Азар, 70), Хуммельс, Шлоттербек – Менье (Мален, 46), Беллингем, Джан (Рейна, 82), Озджан (Ройс, 46), Геррейру – Адейеми (Брандт, 46), Мукоко
Предупреждения: Баумгартль 16 – Озджан 29, Шлоттербек 54
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