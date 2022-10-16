Бундеслига, 10-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Фрайбург 5:0

Голы: Гнабри 13, Чупо-Мотинг 33, Сане 52, Мане 55, Забитцер 80

Бавария: Ульрайх – Мазрауи (Станишич, 79), Упамекано, де Лигт (Павар, 76), Дэвис – Киммих, Горецка (Забитцер, 76) – Гнабри, Сане (Тель, 76), Мане – Чупо-Мотинг (Мусиала, 66)

Фрайбург: Флеккен – Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештайн, Хефлер (Кейтель, 64) – Доан (Хелер, 76), Шаде (Чон, 57), Грифо (Вайсхаупт, 57) – Грегорич (Петерсен, 56)

Предупреждения: Грегорич 50, Сильдийя 51

"Бавария" нанесла "Фрайбургу" второе поражение в сезоне, снеся команду Кристиана Штрайха со счётом 5:0. Этот разгром позволил мюнхенцам добыть всего вторую победу в семи последних турах, и обойти сегодняшнего соперника в турнирной таблице, заслуженно забрал в свои руки вторую строчку.

Кадровые проблемы оставили Нагельсманна без Мануэля Нойера и Томаса Мюллера, но отсутствие двух лидеров никак не сказалось на итоговом результате. У резервного вратаря Ульрайха банально не было работы – прессинг мюнхенцев просто сожрал что Доана, что Шаде, что Грегорича. А раумдойтера впереди очень достойно подменил Чупо-Мотинг. Эрик не только здорово играл в подыгрыше, в частности разогнав первую результативную атаку в матче, но и нашёл свой гол, мастерски разобравшись с Гинтером в чужой штрафной.

От брутального и дерзкого футбола "Фрайбурга", которым они сметали соперников по Бундеслиге последние месяцы, не осталось и следу уже с дебюта. Слаженная и агрессивная игра "Баварии" заставила гостей раз за разом терять мяч на своей половине. Это ударило по гостям психологически, и даже в простых ситуациях игроки "Фрайбурга" начали допускать нетипичные для себя ошибки.

"Бавария" же карала за каждую ошибку. Гнабри как настоящий хищник налетел на добивание на 13-й минуте, добив мяч головой после попадания Сане в грудь киперу. Через 20 минут Чупо-Мотинг уже разбирался в чужой штрафной в лучших традициях Левандовски. После перерыва Сане и Мане забили по пятому голу в кампании, показав, как команда справляется с уходом польского голеадора. Сане забил роскошным обводящим ударом издали, а Мане – шикарным парашютом через Флеккена. Напоследок даже Забитцер нашёл свой мяч, ставший для него первым в сезоне.

5:0. "Бавария" снова в деле. Агрессивна, заряжена и беспощадна. Сказка "Униона" может продлиться даже до чемпионата мира, но предпосылок для того, чтобы отобрать у "Баварии" их законную первую строчку на дистанции, у берлинцев, как и всех остальных в Бундеслиге, попросту нет.