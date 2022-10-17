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Сане получил травму – известны сроки восстановления вингера Баварии

Германия
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Мюнхенцам придется обойтись без своего лидера

Сане получил травму – известны сроки восстановления вингера Баварии

Фото: fcbayern.com

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Вингер "Баварии" Лерой Сане получил травму в матче 10-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга" (5:0). Футболист вынужден был покинуть поле на 76-й минуте встречи.

По результатам обследования у 26-летнего футболиста обнаружена травма задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. По информации Bild, срок восстановления Сане составит около трех недель.

В текущем сезоне Сане провел 16 матчей за "Баварию" во всех турнирах, в которых забил 10 голов и выполнил 6 результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
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Источник:
fcbayern.com

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