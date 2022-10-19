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Клуб Бундеслиги уволил главного тренера после пяти поражений подряд
"Шальке" идет на предпоследнем месте
Фото: schalke04.de
Руководство "Шальке" уволило Франка Крамера с должности главного тренера, сообщает официальный сайт клуба. Серия поражений команды в официальных матчах достигла пяти матчей подряд.
"После возвращения в Бундеслигу мы вместе поставили перед собой одну цель: остаться в элите. До последнего времени мы верили, что сможем изменить сложившуюся ситуацию. По нашему мнению, пришло время кадровых изменений", – объяснил спортивный директор клуба Рувен Шредер.
50-летний специалист возглавил немецкую команду в июле 2022 года. Под его руководством гельценкирхенцы провели 10 матче в Бундеслиге - 1 победа, 3 ничьих, 6 поражений. После 10-ти туров "Шальке" занимает 17-е, предпоследнее место в турнирной таблице.
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