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Кубок Германии. Камбек Фрайбурга, вылет Вердера, спокойная победа Дортмунда

Германия
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В 3 из 4 матчах понадобился экстра-тайм

Кубок Германии. Камбек Фрайбурга, вылет Вердера, спокойная победа Дортмунда

Фото: Imago Images

Новина українською

Кубок Германии, второй раунд

Ганновер, ХДИ-Арена

Ганновер – Боруссия Д 0:2

Голы: Аррей-Мби 11 (аг), Беллингем 71 (п)

Удаление: Адейеми 85

“Боруссия” стала единственной командой этим немецким вечером, добывшей путёвку в следующий раунд без особых забот. “Ганновер” в дебюте пропустил, причём усилиями своего же игрока. Дортмунд не спешил, и после перерыва забил ещё один с пенальти.

Джуд Беллингем забил шестой гол в кубковых соревнованиях этого сезона. Второй гол англичанина в Кубке Германии, ещё 4 у него в Лиге Чемпионов.

Падерборн, Бентелер-Арена

Падерборн - Вердер 2:2 (пен 5:4)

Голы: Платте 22, Конте 43 – Биттенкурт 65, Вайзер 84

Шестикратный обладатель Кубка Германии “Вердер” сенсационно вылетел во втором раунде. Команда Оли Вернера блестяще стартовала в Бундеслиге, поэтому дуэль с “Падерборном” не казалась такой уж большой проблемой.

На деле бременцы получили два мяча в свои ворота, и ушли на перерыв в полном шоке. В классической манере “Вердер” прибавил в концовке, и сумел перевести игру в экстра-тайм. После Камбека психологический перевес был на стороне гостей, казалось, что вот-вот они дожмут. Но “Падерборн” дожил до лотереи, а там родные трибуны сыграли свою роль.

Фрайбург, Европа-Парк Штадион

Фрайбург – Санкт-Паули 1:1 (2:1 доп. время)

Гол: Гинтер 90+3, Грегорич 119 – Дашнер 42

Едва не вылетел и финалист прошлогоднего розыгрыша “Фрайбург”. Ленивый старт команды Кристиана Штрайха закончился тем, что на перерыв хозяева ушли, уступая в счёте. Кевен Шлоттербек допустил ужасную ошибку, и просто вывел соперника на собственного вратаря. Лукас Дашнер подарком воспользовался.

В итоге “Фрайбург” героически отыгрался уже в компенсированное ко второму тайму время. Маттиас Гинтер ответил за ошибку партнёра по центру обороны точным ударом головой. А на 119-й Грегорич в коронной для “Фрайбурга” манере забил после розыгрыша углового. 2:1.

Зандхаузен, Хардтвалдштадион

Зандхаузен – Карлсруэ 2:2 (пен 8:7)

Голы: Амброзиус 8 (аг), Жиров 44 – Ванитцек 58 (п), Брайтхаупт 72

Ещё один триллер выдали два представителя второго дивизиона. По сценарию соперники выдали ремейк игры в Падерборне. “Зандхаузен” ушел на перерыв с +2 на счету. “Карлсруэ” героически отыгрался. Затем сухой экстра-тайм и победа в лотереи от хозяев, то есть “Зандхаузена”.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Вердер (Бремен) Карлсруэ (Германия) Зандхаузен (Германия) Ганновер Фрайбург
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