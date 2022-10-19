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Кубок Германии. Камбек Фрайбурга, вылет Вердера, спокойная победа Дортмунда
В 3 из 4 матчах понадобился экстра-тайм
Фото: Imago Images
Кубок Германии, второй раунд
Ганновер, ХДИ-Арена
Ганновер – Боруссия Д 0:2
Голы: Аррей-Мби 11 (аг), Беллингем 71 (п)
Удаление: Адейеми 85
“Боруссия” стала единственной командой этим немецким вечером, добывшей путёвку в следующий раунд без особых забот. “Ганновер” в дебюте пропустил, причём усилиями своего же игрока. Дортмунд не спешил, и после перерыва забил ещё один с пенальти.
Джуд Беллингем забил шестой гол в кубковых соревнованиях этого сезона. Второй гол англичанина в Кубке Германии, ещё 4 у него в Лиге Чемпионов.
Падерборн, Бентелер-Арена
Падерборн - Вердер 2:2 (пен 5:4)
Голы: Платте 22, Конте 43 – Биттенкурт 65, Вайзер 84
Шестикратный обладатель Кубка Германии “Вердер” сенсационно вылетел во втором раунде. Команда Оли Вернера блестяще стартовала в Бундеслиге, поэтому дуэль с “Падерборном” не казалась такой уж большой проблемой.
На деле бременцы получили два мяча в свои ворота, и ушли на перерыв в полном шоке. В классической манере “Вердер” прибавил в концовке, и сумел перевести игру в экстра-тайм. После Камбека психологический перевес был на стороне гостей, казалось, что вот-вот они дожмут. Но “Падерборн” дожил до лотереи, а там родные трибуны сыграли свою роль.
Фрайбург, Европа-Парк Штадион
Фрайбург – Санкт-Паули 1:1 (2:1 доп. время)
Гол: Гинтер 90+3, Грегорич 119 – Дашнер 42
Едва не вылетел и финалист прошлогоднего розыгрыша “Фрайбург”. Ленивый старт команды Кристиана Штрайха закончился тем, что на перерыв хозяева ушли, уступая в счёте. Кевен Шлоттербек допустил ужасную ошибку, и просто вывел соперника на собственного вратаря. Лукас Дашнер подарком воспользовался.
В итоге “Фрайбург” героически отыгрался уже в компенсированное ко второму тайму время. Маттиас Гинтер ответил за ошибку партнёра по центру обороны точным ударом головой. А на 119-й Грегорич в коронной для “Фрайбурга” манере забил после розыгрыша углового. 2:1.
Зандхаузен, Хардтвалдштадион
Зандхаузен – Карлсруэ 2:2 (пен 8:7)
Голы: Амброзиус 8 (аг), Жиров 44 – Ванитцек 58 (п), Брайтхаупт 72
Ещё один триллер выдали два представителя второго дивизиона. По сценарию соперники выдали ремейк игры в Падерборне. “Зандхаузен” ушел на перерыв с +2 на счету. “Карлсруэ” героически отыгрался. Затем сухой экстра-тайм и победа в лотереи от хозяев, то есть “Зандхаузена”.
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